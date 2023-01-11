新春5大手搖飲抽紅包！刮刮樂送日本雙人機票、iPhone 14

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迷客夏全新打造三重配料「甘蔗杯」系列飲品，並推出「好運兔U新春好運LINE刮刮樂」互動遊戲，1/4～1/31，只要加入迷客夏LINE官方帳號，一連4週天天玩都有豐富驚喜，有機會抽到最大獎「日本沖繩雙人來回機票」，以及飲品優惠券、實用的迷點折扣點數，還有2023最強賀歲片《我的婆婆怎麼把 OO 搞丟了》獨家限量好禮優惠，每位會員每日限參加乙次。
2.功夫茶：滿額贈刮刮卡「免費喝365天」！送任天堂Switch等好禮
KUNG FU TEA 功夫茶推出過年刮刮卡好禮放送活 動，凡於1/10至2/5消費滿120元，即可獲得刮刮卡乙張，與去年玩法不同，將分成「開運專區」與「功夫加碼」兩個刮卡區，只要在「開運專區」刮出不同數量的功夫茶吉祥物阿寶頭像，便有機會獲得最大獎「365 天免費喝」、二獎「30 天免費喝」、三獎「Nintendo Switch Lite」、四獎「Apple Airpods 3」、 五獎「小米手環6」等好禮；而「功夫加碼」也有多款飲品兌換券、折價券及周邊商品等好禮，兌換期限至2月底。
而且門市同時祭出三大優惠，包括免費贈送限量兔年年曆；1/10～2/28凡購買與知名插畫家嗨小強共同推出聯名LINE貼圖，全門市前30名購買會員還可獲得「限量30元飲料抵用券」；超應景「金鑽鳳梨冰茶」，兩杯優惠88元；最後再加碼1/30開工日，功夫茶會員可搶限量3000 份的「功夫茶王買1送1」優惠券。
3.甲文青：滿額贈刮刮樂「週週免費喝半年」！抽iPhone 14
手搖飲品牌「甲文青」新春首推「新年招財檸檬系列」芝士檸檬塔、檸夏初紅、芭樂檸檬，及「春節團聚熱飲系列」薑薑米洛客、醇紅珍珠米洛客、芝麻田田。
同步推出新春好運「過年限定刮刮樂」，凡1/15(日)～2/14(二)至甲文青全台門市消費，單筆每滿200元，即可獲得「好運刮刮樂」1張；滿200元送1張，滿400元送2張，以此類推，送完為止。最大獎包含iPhone 14 128G、飲品「週週免費喝半年」等。而且臉書官方粉絲專頁再加碼，1/25(三)～2/14(二)於指定活動貼文留言、分享並標記好友，也有機會免費獲得「好運刮刮樂」。
4.不要對我尖叫：加LINE好友抽「Marshall藍牙耳機」等福袋
「不要對我尖叫・日常茶間」最新推出 「魏姐包心粉圓」限定飲品系列，還擁有人氣烘焙品牌「查理布朗」多款貝果，最新必吃玫瑰荔枝與瑪格麗特口味。強強聯手打造最酷下午茶。
迎接2023金兔年祭出「尖叫過年抽福袋活動」，1/14～1/15活動期間加入LINE官方會員，並在官方臉書粉絲專頁活動貼文底下留言tag兩名好友，並留下#兔年要吃尖叫包心貝果下午茶，以及購買任一商品的照片，即可參加抽獎。頭獎Marshall藍牙耳機、二獎Tom Ford唇膏一支、三獎Diptyque杜桑護手霜、普獎糖鼎黑糖薑茶、兔年獎尖叫限定兔年紅包袋；每個獎項都含尖叫限定帆布袋、環保吸管組、尖叫飲品折價券等多重好禮，數量有限贈完為止。
5.TEA TOP：聯名《拍謝少年》發紅包！抽獎大放送
「TEA TOP第一味」將在1/14～3/31與致力於台語搖滾唱出本土精神的搖滾樂團《拍謝少年》推出一系列聯名商品與優惠活動。以知名歌曲《骨力走傱》為概念設計「第一骨力瓶」寶島瓶與PVC「第一悠游袋」，搭配TEA TOP人氣飲品的「轟蜜茶」發售聯名套組。
1/21～2/5舉行「拍謝拜年發紅包」活動，將於拍謝少年臉書粉絲專頁貼文內提供電子券連結，只要至TEA TOP購買當代雙Q乙杯，則送「招牌高山青或日月潭紅茶」乙杯，限量1萬張。同時加碼「TEA TOP抽獎大放送」，同樣1/21～2/5只要在TEA TOP第一味臉書貼文處，Tag一位一起骨力走傱的朋友並留言『「TEA TOP 骨力走傱」抽獎』，就有機會抽獎獲得「TEA TOP紅包袋（親簽版）＋喝勢小卡＋百元飲料券1張」、「第一骨力瓶＋喝勢小卡」或「第一悠游袋＋喝勢小卡」好禮。