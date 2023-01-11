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2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」　GU曝開運四步驟

▲GU於1/13～1/29推出「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，特別於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年話題，為大家揭開趣味2023兔年運勢，除了曝光發財指數、發財金句，還有開運服飾推薦，讓你錢兔似錦好療癒。（圖／翻攝自GU LINE官方帳號)
▲GU於1/13～1/29推出「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，特別於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年話題，為大家揭開趣味2023兔年運勢，除了曝光發財指數、發財金句，還有開運服飾推薦，讓你錢兔似錦好療癒。（圖／翻攝自GU LINE官方帳號)

記者蕭涵云/綜合報導

日本服飾品牌GU，1/13～1/29推出「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，特別於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年話題「過年最怕被長輩問到…？」、「兔年紅包打算怎麼包？」、「 10天年假最不想接到誰的拜年…?」，為大家揭開趣味2023兔年運勢，除了曝光發財指數、發財金句，還有開運服飾推薦，讓你錢兔似錦好療癒。活動期間多款男、女、童裝最低190元起，消費有機會獲得GU與插畫家「餃貓FAMILY」攜手合作的「包你好運紅包組」及「極優刮刮樂賀卡」，小年夜到初三消費滿額更加碼贈禮「GU喜發樂骰盅組」。

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GU歡慶「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，首先即日起至1/29加入GU Taiwan LINE官方帳號，即可玩開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年超有感的話題，包括「家中必備哪道開運年菜？」、「你最喜歡的過年行程？」、「過年最怕被長輩問到…？」、「兔年紅包打算怎麼包？」、「年終打算怎麼花？」、「10天年假最不想接到誰的拜年…？」完成「發財兔心理測驗」，為大家趣味的2023兔年運勢，不只能今年的發財指數、發財金句，更有開運服飾推薦。而且完成測驗，並於GU官方Facebook及Instagram指定活動貼文留言，還有機會抽「GU喜發樂骰盅組」。

▲GU於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，趣味開示。（圖／翻攝自GU LINE)
▲GU於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，趣味開示。（圖／翻攝自GU LINE)
▲測出財神爺附身！過年繼續窮指數0%，發財五顆星。（圖／翻攝自GU LINE)
▲測出財神爺附身！過年繼續窮指數0%，發財五顆星，還分享發財金句與開運服飾推薦。（圖／翻攝自GU LINE)
除了推薦最低190元起的GU新春開運服飾，實穿單品新春優惠現折200元，超值外套與暖呼呼家居服組通通優惠價590元起。1/13～1/29活動期間還有三大消費好禮，活動首三日（1/13～1/15）於GU實體店舖或網路商店單筆消費不限金額，即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY包你好運紅包組」乙組；活動期間於GU實體店舖單筆消費不限金額，並追蹤GU Taiwan官方Instagram帳號（@gu_taiwan），即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY 兔年極優刮刮樂賀卡」乙張；凡於指定日期（1/20～1/24）於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1,500元，即贈限量「GU喜發樂骰盅組」乙組。活動期間再加碼限定好康，凡於網路商店消費滿額，使用LINE Pay付款最高享16%回饋！

另外，誠品生活也於1/13起，邀請優雅兔子「尼尼」以及Line人氣貼圖「醜白兔」，限時舉辦滿千送百「72小時辦年貨」；1/22～1/29還有一年一次最低1.3折的「迎春福袋」限量開賣，誠品會員再加碼抽東京4天3夜雙人自由行；誠品生活南西還有逾百位設計師參與的「新春設計市集」限時快閃即日起登場。1/12～1/29誠品生活累積滿500元或憑誠品點50點，即可免費獲贈藝術家黃本蕊授權設計的「兔子尼尼迎春限量紅包袋」；1/12～2/12憑誠品點300點還可兌換「100元伴手禮/餐飲購物金」！誠品線上也同步推出「鴻兔大展」3C家電2折起，過年期間24hr出貨不打烊，即日起至1/28還享天天登入領驚喜福袋，每日00:00準時發送。

▲GU官方LINE帳號，推出2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」。（圖／翻攝自GU LINE)
▲GU官方LINE帳號，推出2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」。（圖／翻攝自GU LINE)
▲透過一連串過年話題測驗，揭開2023兔年運勢。（圖／翻攝自GU LINE)
▲透過一連串過年話題測驗，揭開2023兔年運勢。（圖／翻攝自GU LINE)
▲也是有可能測到「過年繼續窮指數168％」，博君一笑。（圖／翻攝自GU LINE)
▲也是有可能測到「過年繼續窮指數168％」，博君一笑。（圖／翻攝自GU LINE)
▲GU X 插畫家餃貓FAMILY 兔年極優刮刮樂賀卡。（圖／GU提供）
▲GU X 插畫家餃貓FAMILY 兔年極優刮刮樂賀卡。（圖／GU提供）
▲活動首三日1/13～1/15，於GU實體店舖或網路商店單筆消費不限金額，即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY包你好運紅包組」乙組。（圖／GU提供）
▲活動首三日1/13～1/15，於GU實體店舖或網路商店單筆消費不限金額，即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY包你好運紅包組」乙組。（圖／GU提供）
▲完成2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」，並於GU官方Facebook及Instagram指定活動貼文留言，還有機會抽「GU喜發樂骰盅組」。（圖／GU提供）
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▲GU「Let’s Get Together新春優惠活動」，多款大學T、帽T等休閒百搭的舒適單品現折200元或祭出全新開運價優惠。（圖／GU提供）
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▲春季男裝單品推薦全新「男裝牛仔寬鬆外套」，男女都適穿。（圖／GU提供）
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