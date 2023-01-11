2023兔年運勢測驗「你是哪一隻發財兔」　GU曝開運四步驟

日本服飾品牌GU，1/13～1/29推出「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，特別於LINE官方帳號推出開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年話題「過年最怕被長輩問到…？」、「兔年紅包打算怎麼包？」、「 10天年假最不想接到誰的拜年…?」，為大家揭開趣味2023兔年運勢，除了曝光發財指數、發財金句，還有開運服飾推薦，讓你錢兔似錦好療癒。活動期間多款男、女、童裝最低190元起，消費有機會獲得GU與插畫家「餃貓FAMILY」攜手合作的「包你好運紅包組」及「極優刮刮樂賀卡」，小年夜到初三消費滿額更加碼贈禮「GU喜發樂骰盅組」。
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GU歡慶「Let’s Get Together新春優惠活動」，分享「開運滿點四步驟」，首先即日起至1/29加入GU Taiwan LINE官方帳號，即可玩開運測驗「你是哪一隻發財兔」，透過一連串過年超有感的話題，包括「家中必備哪道開運年菜？」、「你最喜歡的過年行程？」、「過年最怕被長輩問到…？」、「兔年紅包打算怎麼包？」、「年終打算怎麼花？」、「10天年假最不想接到誰的拜年…？」完成「發財兔心理測驗」，為大家趣味的2023兔年運勢，不只能今年的發財指數、發財金句，更有開運服飾推薦。而且完成測驗，並於GU官方Facebook及Instagram指定活動貼文留言，還有機會抽「GU喜發樂骰盅組」。
除了推薦最低190元起的GU新春開運服飾，實穿單品新春優惠現折200元，超值外套與暖呼呼家居服組通通優惠價590元起。1/13～1/29活動期間還有三大消費好禮，活動首三日（1/13～1/15）於GU實體店舖或網路商店單筆消費不限金額，即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY包你好運紅包組」乙組；活動期間於GU實體店舖單筆消費不限金額，並追蹤GU Taiwan官方Instagram帳號（@gu_taiwan），即贈「GU X 插畫家餃貓FAMILY 兔年極優刮刮樂賀卡」乙張；凡於指定日期（1/20～1/24）於GU實體店舖或網路商店單筆消費滿1,500元，即贈限量「GU喜發樂骰盅組」乙組。活動期間再加碼限定好康，凡於網路商店消費滿額，使用LINE Pay付款最高享16%回饋！