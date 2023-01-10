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足球／紅龍傳奇落幕！威爾斯明星前鋒貝爾宣布退役

▲威爾斯主將貝爾(Gareth Bale)。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾斯主將貝爾(Gareth Bale)。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

剛剛才隨國家隊踢完卡達世界盃，威爾斯明星前鋒貝爾(Gareth Bale)今(10)日宣布將高掛球鞋，即刻退出國家隊和俱樂部，他在個人社群網站上也發了長文感謝生涯至今給過自己幫助的人和組織。

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貝爾是足壇有名的大場面先生，曾上演過兩屆歐冠決賽進球，以及「彎道超車」絕殺宿敵巴薩的經典場面，他過去在俱樂部和C羅及本澤馬皇馬組成了火力驚人的「BBC」連線，在國家隊也帶領威爾斯打出相對出色成績，擁有一個相當偉大的足球生涯。

貝爾今年也才33歲，此時宣布退役確實讓人有些意外，他曾為南安普頓、熱刺、皇馬和洛杉磯FC等足球俱樂部效力過，取得最大成就的是在西甲聯賽，在此他贏得了3次西甲冠軍、1座國王盃冠軍和5座歐冠冠軍(2014年、2016年、2017年、2018 年和2022年)。同時在2013年9月與皇馬簽下的1億歐元轉會費的6年合約，曾是當時的世界紀錄。

另外，貝爾也毫無疑問的是威爾斯史上最偉大的運動員之一，他為男足國家隊出賽111場、打進41球，都是隊史紀錄。幫助球隊打進了2016年歐洲盃的半決賽，並帶領球隊在去年參加了自1958年以來首次的世界盃正賽。

在退役聲明中，貝爾感謝了許多人，特別是隊友和家人，這位傳奇前鋒還沒有宣布他接下來的計劃是什麼，但他十分期待接下來的新階段和探險。


貝爾退役全文如下：

「經過深思熟慮，我宣布即刻退出俱樂部和國家隊。

能夠實現自己熱愛的運動夢想，我感到無比幸運。足球確實給了我生命中一些最美好的時刻，我達到了17個賽季以來的巔峰，這是不可能複制的，無論我的下一個篇章是什麼。

從在南安普頓第一次接觸職業足球到在洛杉磯FC的最後一次，以及在這之間的一切，塑造了我的俱樂部職業生涯，我對此感到非常自豪和感激。為我的國家隊效力並擔任隊長達到111場，真的是夢想成真的時刻。

要想向所有在這段旅程中發揮作用的人表達我的感激之情，這似乎是不可能的。我很感激很多人，他們幫助我改變了我的生活，塑造了我的職業生涯，這是我9歲剛開始踢球時從未想過的。

我以前的俱樂部，南安普頓、熱刺、皇家馬德里，最後是洛杉磯FC俱樂部。我之前所有的主帥和教練、幕後工作人員、隊友、所有忠誠的球迷、我的經紀人、我了不起的朋友和家人，你們對我的影響是無法估量的。

我的父母和姐姐，如果沒有你們早期的奉獻，如果沒有這樣堅實的基礎，我現在就不可能寫這篇聲明，感謝你們讓我走上這條道路，感謝你們堅定不移的支持。

我的妻子和孩子們，你們的愛和支持支撐著我度過了難關。無論起起落落，你們都在我身邊，讓我一路腳踏實地。你們激勵我變得更好，也讓你們感到驕傲。

所以，我將帶著對人生下一階段的期待繼續前行。這是一個變革和過渡的時刻，是新的冒險的機會。

我決定退出國家隊，這是我職業生涯中最艱難的決定。

我該如何描述成為威爾士和國家隊的一員對我來說意味著什麼？我該如何表達它對我生活的影響？每次我穿上那件威爾士球衣，我該怎麼表達自己的感受？我的回答是，我不可能僅僅用語言描述，我知道每一個參與威爾士足球的人，都感受到了這種魔力，並以一種強大而獨特的方式受到影響，我知道你和我有同樣的感受，無需任何語言。

我的國際舞台旅程不僅改變了我的生活，也改變了我自己。作為威爾士人，能夠入選威爾士隊並擔任隊長，這是我所經歷過的一切無法比擬的。能夠在這個不可思議的國家歷史中發揮作用，感受到紅龍球迷的支持和激情，一起去到意想不到的神奇地方，我感到榮幸和謙卑。

我和成為兄弟的隊友們共享更衣室，和成為家人的更衣室工作人員共享更衣室，我為最不可思議的教練們踢球，感受到了世界上最忠誠的球迷們永恆的支持和愛。感謝你們每一個人與我一起踏上這段旅程。

現在我要退一步，但並不是離開這個生活在我體內、流淌在我血管裡的團隊。畢竟，球衣上的紅龍就是我所愛的。

一起加油！謝謝你們！」

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