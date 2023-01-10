足球／紅龍傳奇落幕！威爾斯明星前鋒貝爾宣布退役

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貝爾今年也才33歲，此時宣布退役確實讓人有些意外，他曾為南安普頓、熱刺、皇馬和洛杉磯FC等足球俱樂部效力過，取得最大成就的是在西甲聯賽，在此他贏得了3次西甲冠軍、1座國王盃冠軍和5座歐冠冠軍(2014年、2016年、2017年、2018 年和2022年)。同時在2013年9月與皇馬簽下的1億歐元轉會費的6年合約，曾是當時的世界紀錄。
另外，貝爾也毫無疑問的是威爾斯史上最偉大的運動員之一，他為男足國家隊出賽111場、打進41球，都是隊史紀錄。幫助球隊打進了2016年歐洲盃的半決賽，並帶領球隊在去年參加了自1958年以來首次的世界盃正賽。
在退役聲明中，貝爾感謝了許多人，特別是隊友和家人，這位傳奇前鋒還沒有宣布他接下來的計劃是什麼，但他十分期待接下來的新階段和探險。
貝爾退役全文如下：
「經過深思熟慮，我宣布即刻退出俱樂部和國家隊。
能夠實現自己熱愛的運動夢想，我感到無比幸運。足球確實給了我生命中一些最美好的時刻，我達到了17個賽季以來的巔峰，這是不可能複制的，無論我的下一個篇章是什麼。
從在南安普頓第一次接觸職業足球到在洛杉磯FC的最後一次，以及在這之間的一切，塑造了我的俱樂部職業生涯，我對此感到非常自豪和感激。為我的國家隊效力並擔任隊長達到111場，真的是夢想成真的時刻。
要想向所有在這段旅程中發揮作用的人表達我的感激之情，這似乎是不可能的。我很感激很多人，他們幫助我改變了我的生活，塑造了我的職業生涯，這是我9歲剛開始踢球時從未想過的。
我以前的俱樂部，南安普頓、熱刺、皇家馬德里，最後是洛杉磯FC俱樂部。我之前所有的主帥和教練、幕後工作人員、隊友、所有忠誠的球迷、我的經紀人、我了不起的朋友和家人，你們對我的影響是無法估量的。
我的父母和姐姐，如果沒有你們早期的奉獻，如果沒有這樣堅實的基礎，我現在就不可能寫這篇聲明，感謝你們讓我走上這條道路，感謝你們堅定不移的支持。
我的妻子和孩子們，你們的愛和支持支撐著我度過了難關。無論起起落落，你們都在我身邊，讓我一路腳踏實地。你們激勵我變得更好，也讓你們感到驕傲。
所以，我將帶著對人生下一階段的期待繼續前行。這是一個變革和過渡的時刻，是新的冒險的機會。
我決定退出國家隊，這是我職業生涯中最艱難的決定。
我該如何描述成為威爾士和國家隊的一員對我來說意味著什麼？我該如何表達它對我生活的影響？每次我穿上那件威爾士球衣，我該怎麼表達自己的感受？我的回答是，我不可能僅僅用語言描述，我知道每一個參與威爾士足球的人，都感受到了這種魔力，並以一種強大而獨特的方式受到影響，我知道你和我有同樣的感受，無需任何語言。
我的國際舞台旅程不僅改變了我的生活，也改變了我自己。作為威爾士人，能夠入選威爾士隊並擔任隊長，這是我所經歷過的一切無法比擬的。能夠在這個不可思議的國家歷史中發揮作用，感受到紅龍球迷的支持和激情，一起去到意想不到的神奇地方，我感到榮幸和謙卑。
我和成為兄弟的隊友們共享更衣室，和成為家人的更衣室工作人員共享更衣室，我為最不可思議的教練們踢球，感受到了世界上最忠誠的球迷們永恆的支持和愛。感謝你們每一個人與我一起踏上這段旅程。
現在我要退一步，但並不是離開這個生活在我體內、流淌在我血管裡的團隊。畢竟，球衣上的紅龍就是我所愛的。
一起加油！謝謝你們！」