汪小菲揮別大S再婚？被拱娶張穎穎 自認：我是行動派
汪小菲和大S離婚1年多，看著大S和具俊曄再婚甜蜜蜜，他也不再介意輿論批評，大方扶正小14歲的新歡張穎穎，在直播裡洩露同居線索，更稱呼對方是救命恩人，曾經救過自己兩次，面對母親張蘭再三阻止新戀情、網友嘲諷「要他趕快把小三娶回家」，連S媽都獻上祝福，要他們結婚後多生幾個小孩，汪小菲終於鬆口了，表示自己雖然不太會說話，卻是屬於行動派，似乎不排斥再婚。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲去年底確診新冠肺炎，康復後說話仍略微沙啞，他在直播時和張蘭連線，被媽媽表演跳舞才藝逗得樂不可支，但自己開賣酸辣粉，不走花俏路線，10分鐘就賣掉15萬桶酸辣粉，業績相當驚人。他直言，「我不像某些人非常的激動，那不是我的風格」，賣酸辣粉時也是自己試吃，讓粉絲看到他的誠意。
自從合影曝光後，他不再否認和張穎穎交往，也感激對方救了受傷時的自己，是最大的救命恩人，汪小菲昨（9）日再度直播，有些網友在直播裡敲碗要他求婚，他意有所指地說，有很多人長了一張嘴，一直說甜言蜜語，但那並非自己的風格，並鬆口表示，「我這個人不怎麼會說，但我是行動派，我會去做！」粉絲聽後秒懂：「這是好事將近了？張蘭知道嗎？」
由於汪小菲當年和大S只見4次面就閃婚，現在也強調不會聽張蘭的話，將感情受制他人操弄，如果突然宣布再婚，網友覺得不令人意外，但仍力圖勸退，紛紛留言給汪小菲「這是要先斬後奏了？別把你媽氣出病來啊！」、「你太糊塗了，把她娶進門，你媽將來會很慘的」、「第一段婚姻就沒通過你媽，這回還要重複老路，咋想的？」苦勸他報恩方式很多，未必要以身相許。