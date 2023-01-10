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輔大陳若儀快看！Buffet吃到飽餐廳最新排行：宴客選這家

▲「輔大陳若儀」掀起辦桌之亂，狠嗆不如在吃到飽餐廳辦婚宴。網路調查10大Buffet吃到飽餐廳排行出爐，圖為旭集生盛區。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲「輔大陳若儀」掀起辦桌之亂，狠嗆不如在吃到飽餐廳辦婚宴。網路調查10大Buffet吃到飽餐廳排行出爐，圖為旭集生盛區。（圖／饗賓餐旅事業提供）

記者黃韻文/綜合報導

近日一場「辦桌之亂」引發網路熱議，成為民眾茶餘飯後最紅的話題。一名自稱是「輔大陳若儀」的待嫁新娘，因抨擊未來夫家是鄉下人、嫌棄結婚宴客在路邊「辦桌」能吃嗎？遭到網友群起撻伐，面對眾人開砲她仍不甘示弱回應，要大家別再說辦桌多好吃、CP值多高，狠嗆「要吃飽我就乾脆在饗食天堂辦宴客就好啦！」而《Social Lab社群實驗室》也立刻製作討論度最高的10大Buffet吃到飽餐廳排行，除了可作為宴客參考，也是近期尾牙、春酒餐廳的好去處。

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最新Buffet吃到飽餐廳10大排行：
第1名：饗食天堂
第2名：漢來海港
第3名：旭集
第4名：饗饗
第5名：欣葉子日式料理
第6名：豐FOOD
第7名：Mega 50
第8名：果然匯
第9名：雲軒西餐廳
第10名：palette彩匯

▲10大吃到飽餐廳網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室）
▲10大吃到飽餐廳網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室）
饗食天堂：千元出頭超划算
在尾牙、春酒旺季，要找到能兼顧眾人飲食喜好的聚餐場地，首選可說是吃到飽餐廳。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內Buffet餐廳的聲量排行，其中正是被「輔大陳若儀」點名的饗食天堂居冠，以千元出頭的價位能吃到許多高檔菜色，是受歡迎的主因之一。網友討論提到：「選擇相當豐富，算是CP值滿高的自助餐」，而饗食天堂近期在高雄夢時代開設新旗艦店，也獲得不少民眾讚賞：「旗艦店型就是不一樣」、「使用很多在地食材，新鮮又好吃」。

▲國民Buffet「饗食天堂」於高雄夢時代購物打造全台規模最大的旗艦店。（圖／記者陳美嘉攝）
▲饗食天堂於高雄夢時代購物打造全台最大的旗艦店，全店536坪、400席座位數。（圖／記者陳美嘉攝）
漢來海港：生蠔一出就掃光
以海鮮著稱的漢來海港討論度也十分高。在眾人詢問「吃漢來海港第一盤要拿什麼？」的貼文中，饕客們紛紛回覆提到蝦子、生魚片、螃蟹等海鮮，推薦大家嘗試。而新鮮的生蠔更是經常被點名，就有網友特別點名：「生蠔超肥美，以漢來的價格來說CP值很高」、「鮮嫩多汁，只要一上桌就會馬上被掃光」，強調漢來海港必吃料理絕對非生蠔莫屬。 

▲在一票吃到飽餐廳中，漢來海港以海鮮成功闖出一片天。（圖／取自漢來海港自助餐廳粉專）
▲在一票吃到飽餐廳中，漢來海港以海鮮成功闖出一片天。（圖／取自漢來海港自助餐廳粉專）
果然匯：素食者友善Buffet
除了肉類與海鮮，主打素食吃到飽，開闢不同道路的果然匯，提供各式各樣的純素食物，且標示出全素、含蛋、含奶，或五辛等不同「素別」，讓素食者可簡易判斷自己是否能食用此料理。在對素食者友善的同時，果然匯的美味料理也吸引到許多非素食者特別前去享用，甚至給予「一生一定要吃一次的蔬食Buffet」這種高度評價，吸引更多人關注此餐廳。 

▲果然匯高雄夢時代店舉辦「你捐血，果然匯請吃下午茶」活動。（圖／記者陳美嘉攝）
▲圖為果然匯高雄夢時代店。（圖／記者陳美嘉攝）

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