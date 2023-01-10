特企／燦坤發紅包！首檔「揚眉兔氣」新春購物節正式打響

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第1重：新年你我皆有折 全館下殺8折起
第2重：春節現折疊加秘技大公開 單品最高現折3200元
第3重：獨寵會員不手軟 期間限定滿額禮限量大方送
凡於1月16日前至燦坤全省門市消費滿額，即可獲得超實用3C限量豪禮，包括Panasonic 32L全平面電子式電烤箱、SAMSUNG 27型IPS液晶顯示器，此外瑞士頂級衣物護理品牌Laurastar旗下明星單品「IGGI手持汽高壓蒸汽掛燙機」也加入這檔滿額禮的行列，數量有限、送完為止。
一級節能補助勢頭夯！
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空調換新好兔氣！首推四季皆宜的Panasonic 一對一變頻冷暖空調原價29300元，會員促銷價26950元，贈燦坤200元滿額現金回饋，刷指定銀行信用卡選擇分期再領1001元銀行現折券，加上政府補助最高5000元，原廠加碼回函送1000元，現在入手實質不到21000元即可帶回家；再推聲寶一對一變頻單冷空調原價40900元，會員促銷價34900元，疊加滿額現折1201元，再加政府汰舊換新家電補助最高5000元，最高現省12201元，還有原廠好禮加碼送。活動期間選購指定空調，燦坤獨家加碼滿額再送3000元以上好禮五選一！
看大尺寸電視提振新年新視氣！
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開春全民換螢幕/筆電最低53折起！首推Acer Aspire 12代輕薄電競筆電 15.6吋原價29,900元，會員促銷價25,900元，使用兔錢券再刷指定銀行信用卡可現折2,000元，活動價23,900元，限時直降6,000元；Acer 24型IPS超薄螢幕原價4,999元，會員促銷價3,188元，還可再領兔錢券現折200元；購買指定Acer i5-12代筆電限時7折起，加碼再送Acer 22型螢幕顯示器（市價2,280元）。
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「燦坤線上購物」揚眉兔氣汰舊換新！
Acer 27型2K電競螢幕領券超狂限時下殺5折！燦坤線上購物春節同歡「揚眉兔氣購物節」，凡於活動期間（2023年1月9日至31日）於燦坤線上購物網站買活動指定品項，除享有會員促銷價外，還可另外再領「兔錢券」直接折抵結帳金額，最高可現折1099元，限量兌換、送完為止。
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