公布台灣燈會周邊商品 蔣萬安肩背光源兔：最喜歡這個
台北市長蔣萬安今（10）日上午，參與於市府舉辦的台灣燈會周邊商品發表記者會，並於會前接受媒體訪問。而現場記者也問到，23項周邊商品中最喜歡哪一樣？對此蔣萬安則指指自己肩上的「光源兔」，並表示會買幾隻玩偶給自己的小朋友。
記者丁上程／台北報導
台北市政府今日上午舉辦台灣燈會周邊商品發表記者會，與知名設計電商平台Pinkoi合作，攜手19家國內設計品牌一同發表23款「2023 台灣燈會周邊商品」，透過O2O（Offline to Online）虛實整合的通路和趣味運勢測驗遊戲，為燈會重返台北，注入「設計與創意」的產業軟實力，結合豐沛的在地文創量能，展現台北為設計力匯聚發展的城市。
而在會前接受訪問時，蔣萬安也被問到23項商品中最喜歡哪一樣？蔣萬安則直言看到自己肩上背了一隻「光源兔」，應該就知道最喜歡哪一樣。蔣萬安也表示，這次很感謝合作的企業，包括pinkoi也是官方線上的合作平台，這次結合了民間19個國內的設計品牌，推出了23項周邊商品，包括大家看到的光源兔，還有包括小提燈、環保杯帶，還有親子的雨衣外套等等，其實目前在網路上討論度也很高。
至於被問到北市府與中央分別發放兔耳燈跟小提燈，不過領取的地點卻不同而引發民怨一事，蔣萬安則強調，已經請相關局處跟中央，包括交通部觀光局來協調。至於周邊商品的部分，接下來都會在信義商圈有實體據點，線上也會透過pinkoi平台，大家線上線下都可以購買到。