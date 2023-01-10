因應春節連假　高市警易壅塞路口加強疏導

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大年初二習俗回娘家09-13時、14-17時國1、國10、台88等部分路段車多壅塞、大年初三、初四13-18時國道北上、台88快速道路西向連接國道1號(大寮至鳳頂交流道段)及哈瑪星、旗津等景點車多較壅塞、大年初五至春節結束鹽埕區駁二景點周邊於下午16-18時出現車多壅塞，高市警籲請用路人儘量避開上述路段，以節省寶貴時間。
高市警希望計畫趁10天連假外出走春（三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋，以及重新開園的壽山動物園風景區）景點旅遊的市民朋友出門前可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」查看交通資訊或收聽警廣路況報導，多多搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，減少道路壅塞及停車困擾。
同時呼籲年關將近，餐敘尾牙場合較多，如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車、闖紅燈或超速等危險駕駛行為，警方將加強執法；請民眾配合警方各項春節疏導管制措施，注意避開壅塞和管制範圍；另外請用路人行經路口時應注意車輛「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，交通安全行、平安過好年。