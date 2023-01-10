生死一線間　員警救下女兒牆上的尋短女

因應春節連假　高市警易壅塞路口加強疏導

▲高市警局於春節連續假期前針對市區12個重要年貨市集、風景區週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警力加強疏導交通。 (圖／高市交通大隊提供）
▲高市警局於春節連續假期前針對市區12個重要年貨市集、風景區週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警力加強疏導交通。 (圖／高市交通大隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為因應農曆春節即將來到，高雄市政府警察局於春節連續假期前針對市區12個重要年貨市集、風景區週邊道路及銜接重要道路及國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道沿線規劃警力加強疏導交通，全天加強監控車流及疏導因應。

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▲高市警同時呼籲年關將近，餐敘尾牙場合較多，如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車、闖紅燈或超速等危險駕駛行為，警方將加強執法。 (圖／高市交通大隊提供）
▲高市警同時呼籲年關將近，餐敘尾牙場合較多，如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車、闖紅燈或超速等危險駕駛行為，警方將加強執法。 (圖／高市交通大隊提供）
高市警分析歷年春節連假期間交通壅塞地點和時段分別落在:連假前一日下班時段16-19時返鄉車多，較壅塞路段為國1、國10、台88快速道路周邊；小年夜、除夕三鳳中街年貨大街、鹽埕區新樂街市集周邊路段、大年初一上午時段國10末端及美濃區中興路(往六龜方向)車多短暫壅塞，下午15-18時駁二特區、旗津景點、義大世界等景點周邊道路。

大年初二習俗回娘家09-13時、14-17時國1、國10、台88等部分路段車多壅塞、大年初三、初四13-18時國道北上、台88快速道路西向連接國道1號(大寮至鳳頂交流道段)及哈瑪星、旗津等景點車多較壅塞、大年初五至春節結束鹽埕區駁二景點周邊於下午16-18時出現車多壅塞，高市警籲請用路人儘量避開上述路段，以節省寶貴時間。

高市警希望計畫趁10天連假外出走春（三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋，以及重新開園的壽山動物園風景區）景點旅遊的市民朋友出門前可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」查看交通資訊或收聽警廣路況報導，多多搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，減少道路壅塞及停車困擾。 

同時呼籲年關將近，餐敘尾牙場合較多，如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車、闖紅燈或超速等危險駕駛行為，警方將加強執法；請民眾配合警方各項春節疏導管制措施，注意避開壅塞和管制範圍；另外請用路人行經路口時應注意車輛「慢、看、停」，行人「停、看、聽」，交通安全行、平安過好年。

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