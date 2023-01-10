留楊源明任市警局長？蔣萬安未否認：他盡心盡力堅守崗位
由內政部警政署規劃的各縣市警局長人選，其中傳出台北市長蔣萬安向中央積極慰留現任市警局長楊源明。不過警政署方面則規劃由台北市警局長楊源明升任警大校長、警政署督察室主任張榮興接任台北市警察局長，雙方對於市警局長人選並未拍板。對此蔣萬安今（10）日受訪時僅低調表示「尊重中央的職權」。
記者丁上程／台北報導
由於警政署在這個月中有七位高階警官退休，再加上過去曾鬧出出入招待所爭議的警察大學校長陳檡文選擇提前退休，導致警界首次出現多達8位三線三星以上的高階警官職缺。警政署方面打算安排資歷最深的台北市警局長楊源明出任警大校長一職，至於空缺的北市警局長則由警政署督察室主任張榮興接任。
不過據警界盛傳，台北市長蔣萬安對於楊源明相當滿意，甚至傳出希望中央能夠將他留任，因此對於北市警局長人事尚未拍板。對此蔣萬安今日則低調表示，尊重中央的職權，身為台北市長一定會確保北市治安。
現場記者則追為「楊源明的能力市府足以留任？」對此蔣萬安則表示，楊源明在擔任局長期間，盡心盡力且堅守崗位，「我想台北市相關的治安還有警政業務也都非常順利，但我想人事的部分我們就尊重中央的職權。」