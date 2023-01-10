獨／引爆白冰冰、楊繡惠戰火！台一線阿文：私下已道歉

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他在空檔接受《NOWnews今日新聞》專訪，還原楊繡惠砲轟他借錢一事的始末，透露疫情這幾年活動驟減、收入減少，和開支消費差不多打平，當時急需一筆錢，才會向熟識的朋友開口借錢，但詢問兩位友人後都無下文，也未向楊繡惠借錢，未料對方得知後，卻氣得在網路上爆料，讓過往的好夥伴隔空開戰，造成的後果超乎想像。
他也否認借錢380萬元買賓士一事，表示當時是朋友想買車，他知道楊繡惠認識車商人脈，才會開口詢問是否有優惠價，幫別人牽線，沒想到造成誤會。對於外界好奇他為何沒向白冰冰求助，阿文說，「冰冰姐畢竟是老闆，反而不好意思開口，如果想借錢，寧願找私交好的朋友幫忙」。
阿文坦言此事爆發後，在臉書上遭受網友攻擊，他提及過往照顧母親的辛苦，被視為是一種討拍，還有人質疑他拿父母當擋箭牌，阿文也澄清，身為藝人就是要傳達給大家正能量，回顧過往是激勵自己、感恩貴人，遇到酸民攻擊也不會口出惡言。
這段借錢插曲，意外扯出兩位綜藝前輩的戰火，阿文坦言希望能趕快讓誤會落幕，他透露私下曾致意楊繡惠道歉，偶爾還會在活動相遇，得知楊繡惠在臉書暗諷「絕不想上某人節目」，他不願再對號入座；《我愛冰冰SHOW》改版後，尚未安排楊繡惠錄影，阿文謙稱關於內容與班底，都由長輩跟電視公司決定，自己並無置喙空間，「不管怎麼樣，繡惠姐就是前輩，很感謝對方長久以來的照顧」。