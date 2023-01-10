日本最低調的首富　滝崎武光的「自動化帝國」

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不過日本人對於這位新首富異常陌生，因為他不常接受媒體採訪，行事作風低調，經營風格也異於其他富豪。若查找滝崎武光在維基百科的資料，會發現只有短短介紹：「滝崎武光（1945年6月10日－），生於日本兵庫縣蘆屋市，基恩士的創辦人（1974年創辦）兼榮譽會長。截至2021年10月，滝崎武光的淨資產為331億美元。」
滝崎沒有上過大學，學歷只有高職畢業。求學階段，正值日本左翼運動風起雲湧之際，他曾以學生領袖之姿走上街頭，反對資本主義、要求民主開放。不過後來他意識到這種方法改變世界的程度有限，毅然決然開啟創業之路。他曾回憶說，一開始在企業打工就是為了創業做準備。他先在一家外資經營的設備製造企業學習技術，閒暇之餘就充實福特汽車與經營管理類的書籍。打工六年後，創辦了第一家控制設備製造公司，當時他才25歲。不過由於訂單主要仰賴大公司，在業績不穩定下，短短一年就關門大吉了。隨後，他又馬上開了另一家公司，結果還是倒閉收場，當時他也才29歲。
也許是因為當時的滝崎還年輕，有失敗的本錢。他把失敗經驗當成養分。1974年時，在大阪創立Lead Electric公司，也就是基恩士Keyence的前身。這家公司利用當時最先進的電子技術，發明了一款體積小巧的自動線材切割設備，因而大受歡迎。此外，該公司又針對豐田汽車在壓縮金屬模具常發生模具斷裂的狀況，因而設計了一款壓力傳感器，來預防這樣的狀況。這類工業傳感器的神奇之處，在於依據不同的傳感原理，分為光電傳感器、數字激光傳感器、壓力傳感器等，讓生產設備具備猶如人類的視覺、聽覺、觸覺，甚至比人類的感官更敏銳。不僅可以將低生產成本，還可以利用工業傳感器來監控、控制生產過程的各種參數，進而確保生產過程的穩定度，提高生產品質。想當然，這款產品大受歡迎。
迥異於人的經營模式
工業傳感器取得成功之後，確立了滝崎專做高端製造的決心。當時lead的整體利潤已高達40%，他依據「比較優勢」理論，將自動線材切割機的工廠賣掉，儘管該業務佔公司利潤的20%。但是相較之下，他更看好傳感器的前景，因為獲利率更高，因此決定將事業版圖重壓於此。之後他又陸續採取獨特的經營策略，確立他往後的首富之路。
一、堅守減法：不設工廠、不找代理商、不求大客戶
滝崎因為有前兩次的失敗經驗，再加上為了堅守做高端製造，必須強化核心能力。因此，他決定只做研發與銷售，並且不仰賴特定少數的客戶。目的在於去除傳統製造業的模式，讓公司更加輕盈，無負擔。
首先，他決定不再設立工廠，把生產外包出去。因為經營工廠會帶來龐大的固定資產成本壓力，不如把重心放在企業更核心的研發能力上，才能在高端製造上站穩腳步。在銷售上，滝崎也不找代理商，轉由自己直銷。他還立下了讓訂單當日出貨的原則，因此舉凡銷售、庫存與分銷，都須仰賴快速有效率的物流系統，才能處理大量的訂單與運送工作。而這樣的經營模式，其實也是1970年代，像蘋果這樣的巨型企業的發展策略，只專注於最具核心價值的部分。由此也可看出，滝崎的深謀遠慮。
此外，基於過去的失敗經驗，滝崎決定不再仰賴單一的客戶訂單。在公司草創時期，曾有一家大型機械生產企業要追加大額訂單。如此一來，該企業的訂貨額就會高達公司的三成以上。倘若有天失去這個客戶，就會造成公司的經營風險。因此他決定放棄這筆訂單，日後只生產『自主研發』的標準化產品，不再接受客戶的『定製產品』，如此才能達到客戶多樣化，避免過度依賴少數客戶。
二、重視人才，『全力追求完美結果』的團隊
在滝崎武光成為首富前，基恩斯Keyence就以1839萬日元（折合台幣約446萬），獲得《日經亞洲》（Nikkei Asia）在「2020年員工收入最高的公司排名榜」的第一名。有報導分析指出，這可能是因為Keyence是以著重研發、直接銷售為主，為了提高內部士氣，不吝嗇給高薪獎勵，成為該公司吸引人才最重要策略之一。
此外，現任的董事長兼總經理中田也曾說「希望打造『全力追求完美結果』的團隊。因此Keyence沒有日本傳統集團界線分明的上下級關係，既然開會的目的在於創造企業的附加價值，因此發言內容遠比發言對象重要。為了力求平等，他們也沒有下屬要向主管敬禮，必須等主管離開，下屬才能離開的傳統文化。如此一來，員工才敢暢所欲言。
1986年，lead的客戶已成為舉足輕重的大企業，滝崎決定將名稱改為基恩士，英文稱為Keyence，靈感來自於Key of science（科學的關鍵）之意。改名後成功上市，企業開始走穩健路線。幾十年來都能保持三成以上的高利潤。新冠疫情延燒全球後，追求自動化、智能化成為全球企業的發展趨勢，更凸顯出Keyence在感測器、條碼掃描器、機器設覺系統等多種自動化領域，都能靈活應用在仰賴尖端科技的高端產業上。尤其是在機器視覺領域，Keyence已經與美國的康耐視壟斷了一半以上的全球市場。而單就「機械人流程自動化」此一領域，目前就有許多企業獲得高度成長，足見Keyence未來的前景只會更加暢旺。
這不禁讓人想起Keyence的員工曾經對滝崎武光這樣評價，他是個生活十分簡樸，只開國產車、不坐頭等艙，看不出來是個很有錢的老人，因為在他眼裡，就只是想著要如何以感應器改變世界。也許當時站在街頭，抗議社會不公，力求改變社會的青年滝崎武光，就體悟到用唯有用實業，才能改變世界吧！