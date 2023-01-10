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PLG／東超賽程公布　富邦勇士將在3月1日對上韓職亞軍

▲富邦勇士完成連霸。（圖／葉政勳攝）
▲富邦勇士完成連霸。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/綜合報導

東亞超級聯賽(EASL)今(10)日公布了將於2023年3月1-5日於日本宇都宮市和沖繩市舉行的東超冠軍周的完整賽程，參加該聯賽的8支俱樂部球隊將為冠軍獎盃及封厚獎金展開激烈競爭，其中，冠軍球隊將獲得25萬美元，亞軍和季軍分別是10萬美元和5萬美元。

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「東超很高興能與日本B聯賽在日本合作舉辦東超冠軍周，此前，由於新冠疫情的影響東超已經有3年多沒在球場打比賽了。」 東超首席執行官馬特（Matt Beyer）表示，「籃球在日本以及整個區域的受歡迎程度持續上升，東超冠軍周的比賽將為我們從2023年10月開始的主客場賽季奠定基礎。」

2023年3月1～5日，東超將在日本舉行10場比賽。日本B聯賽的衛冕冠軍宇都宮王道將主辦小組賽的前6場比賽。琉球黃金帝王將舉辦後4場；該俱樂部將在沖繩市的新體育館舉辦2場小組賽以及3月5日的季軍戰和冠軍戰。該體育館也是2023籃球世界盃的比賽場館。

「我們非常興奮能在日本的主場舉辦備受期待的東超冠軍周，」日本B聯賽主席島田慎二（Shinji Shimada）表示，「我們很高興琉球黃金帝王和宇都宮王道能成為東超冠軍周賽事的東道主球隊。

富邦在2月26日完成P.League+的賽程之後，隔一周沒有賽事，會等到3月12日才會再和新北國王進行交手。富邦在東超賽程首戰對上的安養KGC為韓國職籃2020-21賽季冠軍球隊，去年澤室不敵首爾SK騎士，屈居亞軍。

東超冠軍周的完整賽程：


3月1日17:00　台北富邦勇士 VS 安養KGC 
           19:30　宇都宮王道 VS 菲律賓電信        


3月2日 17:00　首爾SK騎士 VS 灣區翼龍 
            19:30　琉球黃金帝王    生力啤酒人    

    
3月3日17:00　菲律賓電信 VS 首爾SK騎士
           19:30　宇都宮王道 VS 灣區翼龍 


3月4日16:00　安養KGC VS 生力啤酒人
            19:00　琉球黃金帝王 VS 台北富邦勇士


3月5日16:00　A組第2 VS B組第2    季軍戰   
           19:00　A組第1 VS B組第1    冠軍戰    

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