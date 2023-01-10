普發現金6000不夠　鍾佳濱等綠委籲補助農民保費

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鍾佳濱表示，幫農民再省保費1000元有「經費不多」、「手續簡便」、「立即享受」三大好處。首先，經費不多，只要10億元就可以幫助100萬名農民省下一年保費；再來手續簡便，農民不用出門排隊，只要農委會修法就可以撥款到農保基金，程序就完成。最後，只要代繳保費一經確定，農民可以立即享受，口袋馬上多出原本用來繳保費的1000元現金，比發6000更迅速。
郭國文指出，稅收實徵數大於預算數，是因為經濟表現比預測好，但因下滲效果不彰，導致經濟紅利並非「全民共享」，因此財富分配之議題更顯得重要，而農民收入因受天候影響，向來是經濟弱勢族群，應該給予照顧。
郭國文主張，日前協商通過的農保條例，若將超徵的稅金部分用來代繳農民的農保及農職保，除農委會不須要另編列公務預算，更能減輕農民負擔，符合蔡英文所提出照顧弱勢之用途。
黃世杰提出，去年經濟發展超出預期，導致政府稅收超出預算，可透過這次機會照顧經濟上較為弱勢的農民朋友，運用超徵之稅金代繳農保及農職保，相信能夠替農民朋友們有效減輕負擔，也祝福他們在即將到來的農曆春節中能過個好年。
林靜儀表示，自己的選區也有非常多農民朋友長期反映「看天吃飯」，這次稅收有盈餘是有效監督、財政紀律佳，也感謝社會和企業共同拚經濟，讓全民得以共享經濟成果。她肯定這次 4500億元一部分補勞保、健保基金財務缺口，而若能幫助農民減輕負擔，讓他們直接享受到代繳農民保險、職災保險保費的利益，相信可以照顧到長期以來貢獻台灣最重要糧食來源的農民，期盼行政單位可以考慮，讓農民朋友能一起享用經濟成果。