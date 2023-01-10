嚴防變異株！明起至2／28　這2族群可領5劑家用快篩試劑

普發現金6000不夠　鍾佳濱等綠委籲補助農民保費

▲鍾佳濱、郭國文、黃世杰、林靜儀等多位民進黨立委呼籲，除了普發6000元現金外，也可補貼農民保險。（圖／鍾佳濱辦公室提供）
▲鍾佳濱、郭國文、黃世杰、林靜儀等多位民進黨立委呼籲，除了普發6000元現金外，也可補貼農民保險。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人日前接連宣布，政府將發放6000元現金予所有國人，引發正反討論。民進黨立委鍾佳濱、郭國文、邱志偉、黃世杰、黃秀芳、陳亭妃、林靜儀與陳秀寳今（10）日舉行記者會，呼籲除了每人發放6000元外，也應針對看天吃飯的農民，代繳一年份農民保險、職災保險的保費，金額雖僅1000元，但仍然可減輕農友負擔。

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鍾佳濱指出，目前農民保險投保人數約96.6萬人，每人每年繳納936元保費，總計約9億元；農民職災保險投保人數約31.5萬人，每年繳納180元，合計約5680萬元。若比較主計總處公布的家戶所得，農家平均每戶可支配所得，遠較非農家少了12.5萬元，面對未來的不景氣，若能從去年的稅餘拿出10億元，即可減輕農民每年1000元的保費負擔，相信不無小補，同時也能提升農保與職災保險的涵蓋率。

鍾佳濱表示，幫農民再省保費1000元有「經費不多」、「手續簡便」、「立即享受」三大好處。首先，經費不多，只要10億元就可以幫助100萬名農民省下一年保費；再來手續簡便，農民不用出門排隊，只要農委會修法就可以撥款到農保基金，程序就完成。最後，只要代繳保費一經確定，農民可以立即享受，口袋馬上多出原本用來繳保費的1000元現金，比發6000更迅速。

郭國文指出，稅收實徵數大於預算數，是因為經濟表現比預測好，但因下滲效果不彰，導致經濟紅利並非「全民共享」，因此財富分配之議題更顯得重要，而農民收入因受天候影響，向來是經濟弱勢族群，應該給予照顧。

郭國文主張，日前協商通過的農保條例，若將超徵的稅金部分用來代繳農民的農保及農職保，除農委會不須要另編列公務預算，更能減輕農民負擔，符合蔡英文所提出照顧弱勢之用途。

黃世杰提出，去年經濟發展超出預期，導致政府稅收超出預算，可透過這次機會照顧經濟上較為弱勢的農民朋友，運用超徵之稅金代繳農保及農職保，相信能夠替農民朋友們有效減輕負擔，也祝福他們在即將到來的農曆春節中能過個好年。

林靜儀表示，自己的選區也有非常多農民朋友長期反映「看天吃飯」，這次稅收有盈餘是有效監督、財政紀律佳，也感謝社會和企業共同拚經濟，讓全民得以共享經濟成果。她肯定這次 4500億元一部分補勞保、健保基金財務缺口，而若能幫助農民減輕負擔，讓他們直接享受到代繳農民保險、職災保險保費的利益，相信可以照顧到長期以來貢獻台灣最重要糧食來源的農民，期盼行政單位可以考慮，讓農民朋友能一起享用經濟成果。

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