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桃園停水肇因曝光！台水：前市府卡「中繼加壓站興建」

▲龍潭三坑抽水站日前發生地下管線爆裂，導致用戶停水長達3天，台水公司第二區管理處9日宣布99%停水戶復水，不過仍部分區域的民眾抱怨無水可用。（示意圖／台灣自來水公司第二區管理處）
▲龍潭三坑抽水站日前發生地下管線爆裂，導致用戶停水長達3天，台水公司第二區管理處9日宣布99%停水戶復水，不過仍部分區域的民眾抱怨無水可用。（示意圖／台灣自來水公司第二區管理處）

編輯中心/綜合報導

龍潭三坑抽水站日前發生地下管線爆裂，導致用戶停水長達3天，台水公司第二區管理處9日宣布99%停水戶復水，不過仍部分區域的民眾抱怨無水可用，市長張善政昨晚前往台水公司了解狀況，台水公司向他反映「原本早就應該興建新的中繼加壓站，取代已超過30年的老舊管線，但是多次行文鄭文燦時期的經發局卻皆未被同意」，希望張善政市府之後能幫忙。

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▲（圖／翻攝黃敬平臉書）
▲市長張善政昨晚前往台水公司了解情況。（圖／翻攝黃敬平臉書）
桃園市議員黃敬平在臉書貼文表示，張善政與他昨天前往平鎮集水廠了解狀況，過程中，黃敬平質疑「自來水公司去年即規劃要在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代已30-40年的老舊破管，水公司明明之前已向鄭文燦市府時的經發局提過很多次了，但以前的經發局為何卻沒做？」

對此，台水表示，當初三坑當地已買了一塊農地，且付了一半的錢，但是土地須經都市計畫變更為自來水用地，開了四次協調會說明，卡在地方回饋補助、怕噪音、嫌景觀不好等原因沒談攏，加上綠營議員的杯葛反對，所以之前市府遲未同意興建，希望張善政市府之後能幫忙。

台水也表示，這次破管就是因為輸送水的管壓太大，沒有分段加壓、中繼送水才導致此結果，是6年來最嚴重事故，黃敬平也怒批，過去8年鄭文燦市府拖拖拉拉，自家議員為了反對而反對地方建設，結果導致意外發生。

此外，原先自來水公司昨晚公告，為辦理「龍潭場高壓保護電驛修換工程」，部分地區13日早上8點至下午5點停水長達9小時，導致民怨連連。對此，市府稍早宣布相關工程將延期，避免影響市民。（編輯：孫唯容）

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