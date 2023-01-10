桃園停水肇因曝！中繼加壓站沒蓋？台水：前市府卡住

龍潭三坑抽水站地下管線爆裂破管導致停水長達三天，台水公司第二區管理處昨（9）日宣布99%停水戶復水，但直到晚上仍有不少民眾反映無水可用。桃園市議員黃敬平在臉書貼文表示，市長張善政與他在半夜急赴平鎮集水廠了解狀況，台水也坦承，原本早就應該興建新的中繼加壓站，取代已超過30年的老舊破管，多次在鄭文燦時期向市府經發局行文未被同意，希望張善政市府之後能幫忙。
生活中心/綜合報導
對於這次的大停水事件，水公司坦承是6年來最嚴重事故。黃敬平也質疑，自來水公司去年即規劃要在三坑興建一處新的中繼加壓站，分段加壓供水，取代已30-40年的老舊破管，水公司明明之前已向鄭文燦市府時的經發局提過很多次了，但以前的經發局為何卻沒做？
水公司則回應，原本已在三坑買了一塊農地，且付了一半的錢，但是土地須經都市計畫變更為自來水用地，開了四次協調會說明，卡在地方回饋補助、怕噪音、嫌景觀不好等原因沒談攏，加上綠營議員的杯葛反對，所以之前市府遲未同意興建，希望張善政市府之後能幫忙。
黃敬平說，昨晚半夜看到張善政獨自開車前來，讓他非常驚訝，一個人駕駛輕車簡從，沒有隨扈與秘書陪同，就想再看看及掌握目前供水系統情況，讓黃敬平感嘆，「此情此景，跟前任市長呈現強烈對比」。
黃敬平也怒批，過去8年鄭文燦市府拖拖拉拉，自家議員為反對而反對地方建設，發生意外後不幫忙快找自來水，還在到處噴口水，誤導民眾、製梗圖煽動網軍攻擊，從中作梗，看了真令人心寒。「不顧百姓生活影響，莫此為甚！」