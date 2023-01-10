狗園收50條「國動無碼毯」一字排超狂！浪浪爽躺畫面新奇

年前快打包！LINE免費貼圖13組亮相：這4組還能轉贈好友

▲本周最新免費LINE貼圖出爐，其中多達4組可無條件下載，還能免費贈送給親友使用。（圖／LINE、記者整理）
▲本周最新免費LINE貼圖出爐，其中多達4組可無條件下載，還能免費贈送給親友使用。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

倒數10天迎來農曆新年，LINE貼圖小舖已能感受到濃濃的過年氛圍，除了今（10）日罕見大放送，一口氣放出多達7組全新免費貼圖，且都是應景的過年圖案；另外加上2組不在架上的隱藏版，以及《NOWnews》整理4組可免加好友、一鍵下載的「無條件」免費貼圖，合計13組拜年貼圖通通備好，過年回應親友問候超實用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「無條件」免費貼圖專區：免加好友、一鍵下載

📌阿基獅的日常旗艦版（點此下載）
下載期限：2023/2/2

▲免費貼圖「阿基獅的日常旗艦版」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「阿基獅的日常旗艦版」。（圖／取自LINE）
📌2023 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）
下載期限：2023/1/26

▲免費貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」。（圖／取自LINE）
📌上半年競賽GOGOGO（點此下載）
下載期限：2023/1/26

▲免費貼圖「上半年競賽GOGOGO」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「上半年競賽GOGOGO」。（圖／取自LINE）

📌得利狗狗（點此下載）
下載期限：2023/1/14

▲免費貼圖「得利狗狗」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「得利狗狗」。（圖／取自LINE）
🟡隱藏版貼圖專區

📌永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送（點此下載）
下載期限：2023/1/29
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「永豐銀行 I 小蜜豐開台慶貼圖大放送」。（圖／LINE）
📌新光銀行×貓小姐Ms.Cat（點此下載）
下載期限：2023/2/6
下載條件：註冊新光銀行LINE帳號會員

▲免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms.Cat」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「新光銀行×貓小姐Ms.Cat」。（圖／LINE）
🟡本周貼圖小舖專區

📌LINE購物商城 × 點陣星球（點此下載）
下載期限：2023/2/8
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物商城 × 點陣星球」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 點陣星球」。（圖／LINE）
📌明星3缺1兔gether幸運貼圖（點此下載）
下載期限：2023/2/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「明星3缺1兔gether幸運貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「明星3缺1兔gether幸運貼圖」。（圖／LINE）
📌梵克雅寶新年貼圖（點此下載）
下載期限：2023/2/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「梵克雅寶新年貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「梵克雅寶新年貼圖」。（圖／LINE）
📌陪你過新年! momo co × 糖水鋪（點此下載）
下載期限：2023/2/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「陪你過新年! momo co × 糖水鋪」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「陪你過新年! momo co × 糖水鋪」。（圖／LINE）
📌華南銀行小n與您分享快樂生活（點此下載）
下載期限：2023/2/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「華南銀行小n與您分享快樂生活」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「華南銀行小n與您分享快樂生活」。（圖／LINE）
📌Richart  兔給樂（點此下載）
下載期限：2023/2/9
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「Richart 兔給樂」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「Richart 兔給樂」。（圖／LINE）
📌LOONEY TUNES × BOSS 期間限定貼圖（點此下載）
下載期限：2023/1/24
下載條件：加入好友（限19萬名）

▲免費貼圖「LOONEY TUNES × BOSS 期間限定貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LOONEY TUNES × BOSS 期間限定貼圖」。（圖／LINE）

輔大陳若儀快看！Buffet吃到飽餐廳最新排行：宴客選這家

哪家超賠本？四大超商福袋開箱「明細全清算」：這包最賺

開運必搶！7-11賣「大吉大利柑橘拿鐵」：免費送橘子杯塞

限3天！全家「900ml鮮奶」69元　7-11特大杯美式不到38元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀