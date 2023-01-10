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小三通重啟、便利新移民　內政部移民署親赴馬祖視察

▲內政部政務次長陳宗彥（右2）前往馬祖福澳港旅運大樓視察通關作業。（圖／移民署）
▲內政部政務次長陳宗彥（右2）前往馬祖福澳港旅運大樓視察通關作業。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

內政部政務次長陳宗彥及移民署副署長林興春等人昨(9)日至馬祖福澳港旅運大樓視察小三通「金馬地區民眾春節交通專案」，期勉負責通關任務的同仁，把通關、證照查驗、檢疫、安全檢查（Customs、Immigration、Quarantine、Security，簡稱CIQS）等工作做好，共同守護國境，同時也指示中央各駐馬祖單位與連江縣政府通力合作執行本專案，讓馬祖鄉親順利返鄉，兩岸交流回復常軌。

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陳宗彥表示，馬祖小三通自109年停航已近3年，行政院在春節前啟動專案復航，適用對象為金馬地區民眾、陸生、陸籍配偶等，有往返兩岸需求者，需事先向金馬地方政府辦理登記，並依後續公告作業辦理。此外，針對防堵非洲豬瘟部分，也請檢疫及海關等平行單位密切配合，落實全民防疫，阻絕疫情於境外。

移民署提醒，此次專案適用對象為金馬地區設有戶籍國人與其陸籍、外籍、港澳籍或無戶籍國民配偶、陸籍子女及陸生等對象，有往返兩岸需求者需事先向金門及馬祖縣政府辦理登記，並依後續公告作業辦理。專案期間運輸業者須依名冊載運旅客，查獲未依規定載運不符專案入境對象，將依法舉發裁罰。最後，陳宗彥頒發慰勉金予維護國境安全工作的移民署連江地區行政中心第一線同仁，並期許各單位成為穩定馬祖民心的重要力量。

▲內政部次長陳宗彥(右2)至移民署連江地區行政中心頒發慰問金，移民署副署長林興春(右1)率國境事務大隊副大隊長陳四信(右4) 及連江地區行政中心召集人陳仁政 (右3) 陪同。（圖／移民署提供）
▲內政部次長陳宗彥(右2)至移民署連江地區行政中心頒發慰問金，移民署副署長林興春(右1)率國境事務大隊副大隊長陳四信(右4) 及連江地區行政中心召集人陳仁政 (右3) 陪同。（圖／移民署提供）

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