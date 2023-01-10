少子化衝擊！去年新生兒僅13.8萬　再創歷史新低

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就縣市別言，戶數以新北市163萬8908戶最多，占總戶數18.03%，其次為高雄市113萬6785戶，占12.51%，再其次為台北市105萬981戶，占11.56%；戶量以連江縣3.85人最多，其次為金門縣3.29人，再其次為彰化縣3.09人。
針對人口出生數統計，戶政司表示，民國111年12月出生數為1萬2178人，約每3.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為6.17‰，較上年同月減少1,949人或13.80%，較上月減少170人或1.38%。統計111年1至12月，累計出生數為13萬8986人，較上年同期減少14,834人或9.64%。
就死亡數部分，戶政司指出，111年12月人口死亡數為1萬7685人，平均約每2.5分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為8.96‰，較上年同月增加1,946人或12.36%，較上月減少34人或0.19%。統計111年1至12月，累計死亡數為20萬7230人，較上年同期增加23,498人或12.79%。
至於台灣人年齡層統計，戶政司提到，111年12月底0至14歲人口數為281萬9169人，占總人口比率12.12%；15至64歲人口數為163萬59678人，占70.32%；65歲以上人口數為408萬5793人，占17.56%；至於20歲以上人口數則為1939萬1070人，占83.35%。
就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市16.27%，最低為金門縣8.38%；15至64歲人口比率最高為連江縣75.79%，最低為台北市66.51%；65歲以上人口比率最高為嘉義縣21.69%，最低為新竹縣13.64%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣87.62%，最低為新竹市78.50%。
另就總人口遷入、遷出，戶政司統計表示，111年12月遷入人口數為11萬9679人，較上年同月增加3萬8685人或47.76%，較上月增加30,001人或33.45%；遷出人口數為8萬3125人，較上年同月減少1萬5730人或15.91%，較上月增加2萬355人或32.43%，淨遷入人口數為3萬6554人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為台北市8627人，其次為新北市8583人、台中市4995人。