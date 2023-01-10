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少子化衝擊！去年新生兒僅13.8萬　再創歷史新低

▲內政部戶政司今發布新聞稿，統計指出去年1至12月累計出生人數僅13萬8986人，創下歷史新低。（圖／資料照片）
▲內政部戶政司今發布新聞稿，統計指出去年1至12月累計出生人數僅13萬8986人，創下歷史新低。（圖／資料照片）

記者翁子竣／台北報導

台灣受到少子化嚴重衝擊，內政部戶政司今（10）日發布數據統計，去年1至12月累計出生人數僅13萬8986人，較上年同期減少1萬4834人，創下歷史新低紀錄。另去年累計死亡人數20萬7230人，已連續3年死亡數大於出生。

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內政部戶政司今發布新聞稿指出，依據戶籍登記資料，截至111年12月底止，戶數共有908萬9450戶，與上年同月比較增加8萬2870戶或0.92%，與上月比較則增加12,364戶或0.14%；戶量（每戶平均人口數）為2.56人，較上年同月減少0.04人，與上月相同。

就縣市別言，戶數以新北市163萬8908戶最多，占總戶數18.03%，其次為高雄市113萬6785戶，占12.51%，再其次為台北市105萬981戶，占11.56%；戶量以連江縣3.85人最多，其次為金門縣3.29人，再其次為彰化縣3.09人。

針對人口出生數統計，戶政司表示，民國111年12月出生數為1萬2178人，約每3.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為6.17‰，較上年同月減少1,949人或13.80%，較上月減少170人或1.38%。統計111年1至12月，累計出生數為13萬8986人，較上年同期減少14,834人或9.64%。

就死亡數部分，戶政司指出，111年12月人口死亡數為1萬7685人，平均約每2.5分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為8.96‰，較上年同月增加1,946人或12.36%，較上月減少34人或0.19%。統計111年1至12月，累計死亡數為20萬7230人，較上年同期增加23,498人或12.79%。

至於台灣人年齡層統計，戶政司提到，111年12月底0至14歲人口數為281萬9169人，占總人口比率12.12%；15至64歲人口數為163萬59678人，占70.32%；65歲以上人口數為408萬5793人，占17.56%；至於20歲以上人口數則為1939萬1070人，占83.35%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市16.27%，最低為金門縣8.38%；15至64歲人口比率最高為連江縣75.79%，最低為台北市66.51%；65歲以上人口比率最高為嘉義縣21.69%，最低為新竹縣13.64%；至於20歲以上人口比率最高則為金門縣87.62%，最低為新竹市78.50%。

另就總人口遷入、遷出，戶政司統計表示，111年12月遷入人口數為11萬9679人，較上年同月增加3萬8685人或47.76%，較上月增加30,001人或33.45%；遷出人口數為8萬3125人，較上年同月減少1萬5730人或15.91%，較上月增加2萬355人或32.43%，淨遷入人口數為3萬6554人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為台北市8627人，其次為新北市8583人、台中市4995人。

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