烏俄戰爭令許多人無家可歸　北科大學生把坦克車變沙發

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北科大工業設計系主任鄭孟淙指出，北科大家具木工產學訓專班自2016年成立以來，已經邁入第7年，因學制設計關係，大四一整年都在企業實習，因此大三這場展覽是他們離校前最後一次成果展，很多作品都令人驚艷。感謝業界提供超過50個實習機會給30位學生，以及在課程上用心指導學生的專兼任老師們，因為各界的支持，使專班近幾年得以蓬勃發展。
家具木工產學訓專班主任、工業設計系副教授李易叡指出，本專班為產官學跨界合作，以就業導向的課程規劃，結合產業界寶貴的實習機會及實務資源，以及勞動部勞動力發展署的職業訓練，在各界合作下強化學生的技術實作與實務培訓。尤其前一屆學生赴日參賽，獲得家具設計首獎及教育部「技職之光」，可以看出學生不只有技術在身，更有飽滿不凡的設計能量。
烏俄戰爭令許多人無家可歸，許晉嘉、謝承恩、王人頡擷取坦克車的意象，以沙發作品「gentle tank」轉化為柔軟平和的家具，灰色主調與戰爭連結，以及椅背上的棉被捲、形似履帶的椅腳、形似砲口的插銷等。透過堆疊、折疊、配件加裝達到模塊化且彈性的設計，從沙發本體的分層結構並結合摺疊椅腳，讓使用者根據需求調整高度，客變為和室椅、床等，保留高度靈活的用法。
「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」學生蕭琦、張鈞彥、劉佳棋從建築師高第名言出發，以海浪流線造型發想，使用植鞣牛革做出一張富有實驗性也十分「Q彈」的躺椅作品「～」，可以攤平變成床，也可以掛在牆上成為畫作。
「我們不想讓椅子定型，比較追求隨性自由的感覺。」他們坦言作品結構最難克服，經過漫長討論和嘗試，最後以彈簧鋼、木頭做為骨架，用皮帶撐起躺椅，輔以防水織布、毛皮、不鏽鋼等多種材質，滿足海邊休憩、戶外露營、室內等多種空間。
以小宅使用者為中心，學生李心儀、張愷合作設計可調式休閒椅「Chillax」，在同一張椅子上變換多種情境，滿足小睡片刻、看書、追劇等需求。為此，他們研究人體工學，「椅背坐起來最舒服的角度是110度，斜躺時135度更舒適」，捨棄一般常見的五金，透過純粹以實木結構打造的滑軌來調整椅背角度，在最少材料、跨距又長的情況下保有足夠的支撐力。
學生周玟安、黃婕柔、陳旻琪合作設計桌椅組「FLORA」，則是結合植物纏繞花架的元素、原始自然韻味，希望在庸庸碌碌的生活裡，在家也能沈浸在綠色森林的懷抱之中。
他們以胡桃木、金屬、皮革等結合，使用夾層和拉門作為抽屜，藉此擴展收納空間並節省使用材料，此外，考慮到慣用手不同的使用者，花架可自由換邊配置，附有同款拉門抽屜的椅凳也能作為邊桌。