外籍漁工今年起最低薪資調高至550美元 須直接給付勞工
過去台灣時常傳出遠洋漁業外籍漁工遭到苛扣薪資、暴力虐待等等案件，美國甚至將台灣遠洋漁獲列入強迫勞動產品名單，重創台灣的國際人權形象。為了改善外籍漁工的待遇，各界民團不斷奔走，最終漁業署在去年5月20日修正「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，強化外籍船員薪資保障，要求薪資直接給付，並從去年7月1日起將每月最低薪資從450美元（約等同於新台幣14500元）調升至550美元（約等同於新台幣16500元），新簽約的船員最低薪資都是550美元。至於去年5月20日前已簽訂勞務契約者，最遲須在今（2023）年1月1日調高至550元。
記者賴正琳／綜合報導
漁業署補充說明，按過往申訴案件調查結果，因委由外國仲介發薪方式，經常發生剋扣薪資等弊端，新修規定除要求雇主必須足額與直接給付外，也規定只能由雇主或台灣仲介給付薪資，不得交由外國仲介給付，以避免不當的薪資剋扣事件發生。
另外，漁業署在去年9月26日招募檢查人力到位後，也透過漁船勞動條件檢查、至經營者與仲介機構處所檢查，確認工資數額與發放方式、工時與休息時數、船居生活條件等情形，去年迄至10月底執行，計已檢查漁船196艘、經營者處所27處、仲介27處，藉由完善規範制度、檢查確認勞動條件以杜絕紛爭。
今年起遠洋漁業雇主均須直接給付外籍漁工薪水，不得透過外國仲介，以免發生苛扣薪資或沒收薪資的問題，且薪資不得低於550美元。