稅收超徵是行政失靈？國民黨團批：蔡政府預估失準

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曾銘宗進一步表示，蘇建榮認為稅收超收是經濟擴張的結果，不是行政失能，但這句話只說對一半。蔡政府執政以來，稅收超收與經濟成長率相比較，2019年稅收超收830億元，經濟成長率3.06%；2021年經濟成長率6.45%，超收稅收4327億元，超收25.6%；2022年經濟成長率為3.06%，但稅收超收高達4500億元，甚至會更高，超收達23.6%，顯然高嘉瑜所說的正確，超收稅收是行政失靈。
因此，國民黨團請政府檢討稅收估測模型，及預算編列程序，俾能更為精準，支援政府財政需求。國民黨團支持去年超收稅收發現金給民眾，主要是蔡政府亂編特別預算，特別預算常態化，錢根本沒有花在刀口上，不如還稅於民發現金1萬元。但以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政。
國民黨團副書記長謝衣鳳表示，中央政府總預算編列流程，第一步是在年初開始各部會概算歲入、歲出，歲入中含稅課收入，再由主計總處彙整後，送行政院通過總預算，再送立法院審議通過預算。其中的歲入、歲出指的是前一年的實徵數，以及國內外機構預測經濟成長率，和上市櫃公司營收與獲利情況。
謝依鳳說，近兩年超收稅收均超過4,000億元，政府宣稱是經濟擴張，但是對於內需產業如觀光業，卻受到疫情影響而蕭條，甚至面臨倒閉，急需政府給予紓困，這代表所謂經濟擴張後的果實，並非全民共享，而是分配不均所致。
因此，國民黨團此刻提出超徵稅收、還稅於民的政策，是本於一個民主國家的慣例，當國民有納稅的義務，國家超徵稅收，也應該讓全民共享。謝衣鳯指出，國民黨團原希望排富，發給低收入戶、中低收入戶家計單位現金，但考量到發放流程、行政效率後，決議要求政府將超徵稅收，對全民普發現金、全民共享。
謝衣鳳分析，如果未來稅收超徵，必須進行稅制改革，將牽涉到國家經濟政策長遠規劃，必須要由總統召開國是會議，與專家學者、產業界共同研商未來台灣經濟發展的策略和方向。
謝衣鳯表示，各機構對於2023年全球經濟展望，幾乎呈現下滑趨勢，在國內產業高度依賴出口外銷，今年度將不容樂觀。而各機構對於台灣在2023年的經濟成長預估，依舊呈現下滑；倘若經濟成長呈現上升趨勢，應該優先償還國債。但蔡政府將超徵稅收，都以編列特別預算亂花掉，還不如普發現金給國人。
超徵稅收該不該讓全民共享經濟果實？國民黨立委費鴻泰指出，一般企業經營都會看三種報表：損益表、資產負債表和現金流量表。例如鴻海、台積電都有和銀行借貸，這就是企業負債，但會不會把每年賺的錢拿去還債？應該不會。另外，損益表是看上個年度盈虧狀況，假設台積電去年賺了4500億元，絕對不會全部用來償還銀行貸款，會拿一部分做為資本公積，另外拿一部分經董事會同意發出紅利，而發紅利的概念，須看資產負債表。
費鴻泰說，還稅於民不是是非題，而是選擇題，當企業一年賺了上千億元，到底是要全部拿去還債？還是要拿出相當比例分紅給股東？這樣的概念，不知蘇建榮是否忘記了？這是基本的初級會計概念，當稅收超徵高達20%，政府應該檢討為何會超徵如此高比例。
最後，費鴻泰分析，幾年前股市交易量非常大，因而證交稅超徵1,000多億元屬合理範圍，因交易量暴增難以預估，但連續兩年都超徵，就有問題。因此還稅於民的概念就是「經濟利益讓全民共享」，不能只看資產負債表，還得看當年損益表。費鴻泰表示，對於蘇建榮前部長的所稱「還稅於民是假議題」，深感不以為然。