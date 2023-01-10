還記得颱風假嗎？破紀錄1225天沒颱風登陸 氣象局解釋了
你還有印象上次放颱風假是什麼時候了嗎？過去幾年西北太平洋上的颱風幾乎都是過門不入，台灣不只有護國神山，似乎更有一個金鐘罩護身「百颱不侵」！根據中央氣象局統計，上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時白鹿颱風從屏東滿州鄉登陸，之後到去年底為止，整整3年4個月、1225天都沒有颱風登陸台灣，是1958年有正式颱風紀錄以來最久的一次，且紀錄還在持續當中。中央氣象局長期預報課長羅資婷表示，連續3年的反聖嬰現象導致夏季西北太平洋颱風生成個數偏少，再加上太平洋高壓偏強且位置更偏西，都造成颱風直接侵襲台灣機率偏低。
記者張勵德/綜合報導
除了颱風過門不入以外，根據氣象局統計，2022年也是史上最晚發布颱風警報的一年，今年9月2日軒嵐諾颱風接近才發布海上颱風警報，之前的記錄為2010年8月30日的南修颱風。另一方面，今年9、10月秋季颱風生成個數比起往年偏多，光是這2個月就有12個颱風生成，甚至比夏季3個月（6~8月）加起來9個還多，其中也只有軒嵐諾、梅花、尼莎共3個颱風有發布颱風警報。
羅資婷指出，從1958年迄今，64年來只有1972年到1973年曾經連續2年沒有颱風登陸台灣，如今連續3年4個月沒有颱風登陸已經是有觀測紀錄以來首次發生的情形。進一步分析，沒有颱風登陸很可能與反聖嬰現象脫不了關係，從2020年到2022年已經連續3年出現反聖嬰現象，在有海溫紀錄以來，過去曾經發生過2次，分別是1973年到1975年，以及1998年到2000年。另外，過去沒有颱風登陸台灣的年份共有10年，其中7年都是反聖嬰年，當反聖嬰現象發展時，赤道西太平洋及印度洋海溫偏暖，，使得赤道東風更往西伸、太平洋高壓也偏強且偏西發展，都會導致容易生成颱風的季風槽偏弱，進而使得颱風生成數量偏少。
羅資婷強調，過去連續3年出現反聖嬰現象，但沒有連續3年沒有颱風登陸，兩者雖然沒有直接關係，但在數量偏少且太平洋高壓偏強又偏西的情況下，都容易使得颱風直接侵襲台灣機率下降，導致紀錄不斷被延續。
中央大學大氣系教授黃清勇曾在台灣媒體科技中心撰文指出，連續3年沒有侵台颱風是「無法想像的情境」，颱風的強度及路徑，的確受到氣候變遷與地球暖化影響，但很難直接指出是受到單一特定因素所致，所謂的「護國神山」中央山脈也不至於影響未登陸颱風的路徑，是否與反聖嬰現象有關也須盡一不研究。不過颱風是台灣淡水重要來源，是否登陸對於容易缺水的中南部地區影響較大，民眾還是要注意水資源。