大葉大學爆校產掏空、美食街倒閉 教育部接獲檢舉查處中
位於彰化的大葉大學，今（10）日傳出創辦人葉氏家族，疑似掏空校產及利用人頭公司經營學校美食街卻無預警停業，差點害全校6000名師生沒飯可吃。校方澄清，美食街正常供餐；教育部指出，接獲民眾檢舉，正在查處中，若屬實將依法處以罰鍰。
記者李琦瑋／台北報導
媒體今天報導，大葉大學傳出掏空校產案，創辦人葉松根之子葉忠興，擔任副校長期間，疑利用人頭開公司經營學校美食街，因經營不善無預警停業，差點害全校6000名師生沒飯吃，甚至一度將學校公務車充當私家車，連油費都由校方埋單。
對此，大葉大學回應，學校已收到教育部來函詢問相關事件，學校餐廳美食街並非全無營業，維持正常供餐，學生對於目前的餐飲服務也很滿意，公務車為葉忠興擔任副校長時，因公務外出時固定使用。
教育部指出，已於去年12月22日接獲匿名民眾陳情大葉大學有關採購及財產管理等疑義事項，因涉學校權責範疇，該部已於同月28日函轉該校於文到2週內查處見復，後續將依該校函復說明進一步釐清檢討。
教育部表示，如經查學校法人董事長、董事、監察人、私立學校校長、主辦及經辦相關業務之人員，執行職務時確有涉犯私立學校法第80條情事屬實，該部亦將依法處以罰鍰；如查學校法人董事長或董事確有涉及私立學校法第25條所列情事屬實，該部亦得依法定程序聲請法院暫停或解除其職務。