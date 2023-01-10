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改善交通、發展觀光　蔡適應推和平島電線桿下地

▲蔡適應服務處主任林明智、市議員許睿慈及相關單位，規劃推動電線桿下地，促進和平島改善交通及發展觀光。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.10）
▲蔡適應服務處主任林明智、市議員許睿慈及相關單位，規劃推動電線桿下地，促進和平島改善交通及發展觀光。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.01.10）

記者吳嘉億／綜合報導

立法委員蔡適應服務處今（10）日舉辦「基隆市中正區和平街桿線地下化」進度說明，因立法院甲級動員蔡適應無法出席，服務處主任林明智表示，為了促進和平島整體發展觀光，讓廟宇進香等可以更加熱絡，也避免沿線的電桿造成會車死角，爭取規劃讓台電電線桿下地。

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林明智表示，和平街1號到118號天顯宮前的下地計畫，已經延宕許久，服務處也依照地方需求，要求各單位來協助，第一個部份是和平街1號到山上這段，有佔用和管路障礙的部份，會請國有財產署排除佔用，還有事業單位配合管路障礙調整。

林明智接著指出，再來會請台電先行處理能夠桿線下地的範圍，並請有需求的單位，如天顯宮、基隆市政府、基隆市中正區公所等單位來提出申請，再排除佔用後，請台電儘速規劃設計，希望台電能夠配合地方，改善交通、發展觀光，讓市容及行車空間更友善。

基隆市議員許睿慈表示，接到民眾反應希望電桿能夠地下化，會來幫忙敦促基隆市政府、中正區公所提出相關的桿線下地申請，並加速審核施工申請，讓和平街能早日完成桿線下地。

台電基隆區營業處表示，配合地方居民需求，也請和平島天顯宮提出申請，還有沿線關於基隆市政府的部份，希望地方政府能夠提出申請，加速成案和規劃進度。

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