台中鐵路綠空廊道　盧秀燕：城市新綠帶

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，過去百年來，住在鐵道旁的居民苦不堪言，除了鐵道造成交通阻礙，進出皆須繞道而行，火車呼嘯而過也吵雜不堪，生活環境糟糕。隨著台中鐵路高架化，原有鐵道空間騰空衍生出新生地，市府規劃綠空廊道，加強建設自行車道及漂亮花園，成為市民休閒散步好所在，搭配台灣鐵路管理局於高架鐵路下層布建停車場及商場開發等，現在住在綠空廊道兩旁的居民，百年以來的辛苦終於換來更棒的生活空間，苦盡甘來，未來市府將更加強廊道綠化，讓鐵路兩側成為最幸福的居住場域。
新建工程處長陳聰仁指出，配合台灣鐵路管理局「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由大慶車站至豐原車站，全長21.7公里，原有鐵軌空間成為一連續帶狀開放騰空廊帶，市府運用該空間，創造帶狀無障礙的自行車道及人行步道，與17.2公里台中之心環狀人行自行車道結合，為台中市編織更完整的綠色路網。
陳聰仁提到，綠空廊道於豐原區圓環東路（台3線）及潭子區環中東路有兩處寬達30公尺以上路口，自行車通行不易，現階段以自行車標線指引，引導民眾通過，但因繞行距離長且交通量大，為減少現況繞行造成的不便及潛在交通風險，市府規劃鐵道路廊台3跨越自行車橋工程，工程總經費5,694萬元（中央補助3,280萬元、地方自籌2,414萬元），去年9月28日開工，預計今年9月完工，採「高架自行車橋」方式穿越，將有效提升騎乘遊憩體驗。
此外，潭子區綠空廊道跨越環中東路段自行車跨橋工程，橋長95公尺，總經費約7,500萬元，經市府積極規劃及努力爭取經費下，成功獲得交通部補助2,000萬元，其餘款項則由市府自籌，預計今年3月進行工程設計案招標。他強調，「鐵道路廊台3跨越自行車橋工程」、「環中東路自行車跨橋工程」完工後，將進一步優化綠空廊道自行車友善環境，提供旅客深度探索在地人文、歷史及生活多樣面貌機會。