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市府擋中繼加壓站？鄭文燦提三點澄清

▲鄭文燦表示，有議員或媒體導向前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁。（圖／資料照、記者李春台攝）
▲鄭文燦表示，有議員或媒體導向前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁。（圖／資料照、記者李春台攝）

記者李春台／桃園報導

桃園市龍潭三坑抽水站爆管，造成3天停水引發爭議。國民黨市議員黃敬平在自己臉書貼文指出，台水公司要興建新的中繼加壓站被前鄭文燦市府卡住。前桃園市長鄭文燦今（10）日透過臉書發出3點澄清表示，有議員或媒體導向前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁，因此必須為這些辛苦的夥伴們提出澄清。

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鄭文燦表示，由於台水公司平鎮淨水場的主要導水幹管破裂，影響超過33萬戶桃園市民用水，市府本就應該要求台水，必須妥善處理、檢討改進，他完全支持。而第一時間的因應，包括時時確認復水時間，或是遇到搶修困難時，如何增加人力、抽水機，加速搶修時間，同時由經發局、各區公所反應市民需求，並進一步調派水車支援供水等等，都可以讓市民朋友減少不便。


鄭文燦說有議員或媒體，導向因前市府阻擋於龍潭三坑設置中繼加壓站，因而造成事故，這樣的政治語言，不僅不是事實，還傷害現在仍在市府工作的同仁，他必須為這些辛苦的夥伴們提出三點澄清：


第一、市府當然有協助。鄭文燦表示，台水希望在龍潭三坑設置中繼加壓站、讓供水品質更穩定，這也是地方共好的事，鄭並表示他所領導的市府團隊也願意幫忙。2021年台水完成協議架購、取得土地後，為了啟動興建前的用地變更程序，隔（2022）年就在市府協助下辦理三場說明會，向地方鄉親說明。


第二、地方確實有意見。鄭文燦指出，在說明會中，在地民代跟民眾持不同意見表達反對，所以台水也希望繼續溝通。居民針對三坑加壓站有提出回饋補助的要求，同時對可能發生的噪音，以及後續對景觀的影響也提出意見。台水則表達願意進一步思考，如何與在地共融。


第三、大家都要用水，過去的桃園市支持，希望未來的桃園市也要支持。鄭文燦強調，他向來主張合作大於對立，所以在擔任桃園市長時，市府跟台水公司完成了很多對在地有幫助的建設工程。包括讓板新水廠供水到八德大潭淨水廠的「頂山腳加壓站」、能夠供水到復興區的三民加壓站、能夠增加供水到桃園蘆竹的桃林鐵路自來水主幹管等等。


鄭文燦表示，只要對桃園供水能力有幫助的，他都願意支持。民眾要的是供水，不是政治口水，張善政市長還有很多任務要做，身為桃園永遠的志工，能夠幫忙的他一定協助，但政治口水不能掩蓋真相、也不要打擊公務人員士氣，這是沒有必要、也不應該的做法。

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