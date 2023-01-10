福壽山農場國民賓館秒殺別氣！台灣稀有花4月開記得來看
不只天后阿妹演唱會一位難求，連訂福壽山農場國民賓館的房間也要拚手速！位於台中市和平區的福壽山農場，新建的「國民賓館」今（10）日一早8點開放電話、網路「雙管」預定住房，豈料竟1分鐘內就通通秒殺，副場長王仁助更宣布：「今年春節、228連假房間全沒了！」足見福壽山國民賓館人氣十足。沒有搶到的民眾也別灰心，王仁助推薦不一定要擠在2、3月前來，像是台灣很少見的蘋果花、紫藤花，每逢4月中開始也會在福壽山農場粉嫩綻放，屆時心動的旅客再前來也不遲喔！
記者汪睿琦/綜合報導
「早上就像一場打仗！」王仁助今日受訪時表示，不僅網路因太多民眾蜂擁進來一度造成當機停止畫面，連電話也是從7:45開始就被打爆。因福壽山農場國民賓館主要客群還是一些老榮民，該族群不太熟悉網路訂票新型態，所以電話管道主要是為了老榮民開設，「不過這些老人家講話比較慢些，我們也不會去催他，就造成電話線也塞車。」
王仁助說，今年開放預訂總共62間房，包括景觀四人房、精緻雙人房等，每間幾乎都看得到窗外大片自然景觀，難怪吸引大票顧客前來訂房。王仁助坦言，今天開賣大致上「已經全滿」，到228連假都不會有空房了，但是15天過後業者會進行「清房」（類似於演唱會清票之意），若屆時還有旅客沒有付清款項，到時候名額將會釋出，民眾還是可以抱有一絲希望多多關注官網。
至於真的搶不到228連假客房的旅客也別那麼快灰心，王仁助說福壽山農場一年四季都有盛開的花季可以欣賞，像是在台灣很少見的蘋果花、紫藤花等，每逢4月中到4月底也都會在福壽山農場內粉嫩開花。蘋果花號稱「最美水果花」，不僅白裡透紅的花瓣外觀嬌美，陣陣甜甜的蘋果香更是宜人，相當適合4月春季來欣賞；王仁助還提到園內紫藤花也將在3-4月浪漫盛開，飽和度滿滿的紫色美不勝收，屆時旅客一定不能錯過！