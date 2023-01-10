新竹棒球場工程款數字引用錯誤 王世堅：絕不跟1450道歉
「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅昨（9）日接受媒體訪問時，提到新竹棒球場「已付11.7億工程款」並以此批評新竹市前市長林智堅「草包」，不過事後新竹市政府發布新聞稿坦承「數據誤植」，也讓民進黨新竹市議員們怒批王世堅「退出民進黨、加入民眾黨」。對此王世堅今（10）日出面接受訪問時則表示，自己引用數字是勘考媒體報導，既然竹市府有重新更正並致歉，自己也願意跟「非1450、非網軍側翼、非名嘴」的一般民眾道歉。
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，自己昨日針對林智堅一批評，自己的服務處與研究室又被一堆電話給淹沒。「新竹市黨部也是效率很快，提出開除王世堅黨籍的效率也很高，我佩服他們啦！」王世堅說，新竹棒球場到現在還在驗收，比起要求自己退出民進黨，或者要求黨中央開除黨籍，相較之下效率真的低了很多。
至於針對部分民進黨支持者，質疑是「高虹安側翼」一說，王世堅則語帶怒氣，表示跟高虹安完全不認識，過去只曾經在電視台的政論節目中見過一次面，沒有任何交情。王世堅強調，當初發現柯文哲是個惡劣的人，他是第一個，「我王世堅就是民進黨裡的第一個柯黑，也是永遠的柯黑。」
王世堅直言，自己覺得身兼黨主席的高雄市長陳其邁講得很好，基於事實提出不同的評論，民主社會就是鼓勵大家集思廣益、充分討論，最後再形成共識。「國家的意識，同胞的感情就是靠這樣凝聚起來的，不是這樣切來切去，王世堅講這個這樣不行，哪一個人批評這樣不行，一直消消消切切切，切到最後剩1450嘛，把大家都切走了。」
王世堅強調，若黨中央真的要開除他黨籍，「要開除就開除吧，我不抗辯。」王世堅說，如果自己做的任何事情，讓黨中央認為違反黨綱、黨紀，自己絕對不會提出任何抗辯，「但我知道我們黨的領導者是有智慧，他很清楚我在講的是什麼，他們不會做這樣的事。」