台南市政府重大議題說明 黃偉哲強調：無拖延無包庇

我是廣告 請繼續往下閱讀
政風處長長高伯陽表示，111年5月收到前經發局長陳凱凌匿名檢舉，隨即提出政風調查，市長也指示若有涉法決不寬貸，全案在6月初移送地檢署偵辦。未來政風處對於高風險業務及高風險人員也會增加稽核的強度，減少廉政風險。
副秘書長邱忠川針對非法爐渣棄置問題進行說明，他表示黃市長任內已清除了4.3萬噸爐渣且積極主動持續進行中。至於市民關心的治安問題，警察局長方仰寧則表示，關於88槍擊案的2名在逃嫌犯，目前已陸續收到不少情報，正在過濾清理中，有信心將嫌犯緝捕到案。黃偉哲則補充，台南槍擊案件數已比去年降低，由80件變成46件，掃黑件數增加，詐騙攔阻的金額增加，這也是警察同仁的努力，減少民眾的損失。他認為不會有警察敢吃案，絕對能夠坦然面對市民的監督。
經發局長林榮川表示，111年1月經發局已建立申請光電查核表及範本，方便市民依循，至目前核准通過已有404件，市民可隨時上網查詢，減少資訊落差的黑數。黃偉哲則補充，綠能是國家方向，台南因日照充足的條件適合發展光電，配合中央、國家政策未來目標。但是也因為光電發展會形成一些地方上的紛爭，甚至利潤問題，但政府就是要把全程更公開、更透明，讓業者了解說你自己申請的進度是不是可以掌控，民眾也能清楚的知道自己申請的案件進度如何。