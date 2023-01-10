獨／派克雞排漲價「1片95元」比便當還貴？業者回應了
台灣知名小吃品牌「派克雞排」，以獨特的口感與調味受到不少民眾喜愛，去（2022）年5月因原物料上漲等因素，雞排上漲至80元引發熱議，不過近日又有網友在PTT發文，聲稱自己發現派克雞排又漲到95元，「比一個便當還貴！」對此《NOWnews今日新聞》記者實際去電給「派克雞排」創始老闆李先生，他喊冤強調，網友看到的應是網路外送平台的價格，目前門市定價全面皆還是80元並無調漲，希望民眾不要將錯誤消息以訛傳訛。
記者張志浩/綜合報導
李先生指出，近日網路上有人在截圖並傳播「派克雞排漲到95元」的錯誤消息，1片近百元的售價飽受批評，不過事實上，「派克雞排」根本沒有公佈任何漲價資訊，目前全台定價都是80元，部分店家甚至維持75元的價格，「不知道網友們是從哪裡截圖得到的資訊，95元的售價應該與網路外送平台有關。」
李先生也說道，雞排的主要原物料包括雞肉、麵粉、油從去年5月開始都處於高點，近期生意略有下滑也都是事實，但「派克雞排」深知民眾生活也不好過，錢不好賺，因此暫無漲價的想法，也根本不敢漲，錯誤消息確實傷害到「派克雞排」。李先生強調，「派克雞排」也在等待原物料降價的一天，若事實成真，一定會推出促銷優惠回饋消費者，希望大家別誤信不實資訊。