女星傳訊「今天幫妳老公按摩」　亮哲老婆霸氣回應

亮哲加入三立八點檔《一家團圓》飾演大集團會長，因老婆林千鈺生不出來，卻和其他男人有過孩子，亮哲賭氣出軌，陳小菁還大膽上演將手伸入亮哲浴袍摸大腿的激情戲碼，亮哲的呻吟聲迴盪攝影棚，讓陳小菁一邊演出一邊覺得好尷尬。亮哲坦承演床戲沒有事先報備，但陳小菁則有做足禮數，親自傳訊息給亮哲的老婆說：「不好意思，今天要幫妳老公按摩。」老婆還大方回應：「沒關係妳盡量。」
記者羅凌筠/綜合報導
亮哲笑說拍這場按摩戲是發自內心在呻吟，拍攝時有滿滿的想像空間，並且很投入在劇情裡面，被一旁劇組開玩笑說在「抓龍根」。他表示10年前在拍《天下女人心》的時候，他跟何依霈有床戲，當時導播要拍他剛起床像裸體的狀態，於是亮哲就把內褲折進屁股縫，露出2顆屁股蛋，讓副控室的工作人員都說不敢看。
亮哲拍床戲沒有什麼底線，因為他覺得都是為藝術犧牲，他還表示拍床戲以前會報備，之前第1次拍床戲加吻戲，他記得對手是跟游詩璟，但當時沒有事先說，老婆會質問為什麼沒先報備？現在都是老夫老妻，所以覺得好像沒差，因為現在怎麼問老婆，她都會回說：「你去啊！」
亮哲身材好眾所皆知，拍八點檔常常突然臨時會需要脫，所以他跟GINO討論過，平時一定要維持好，不然常常突然神來一筆，網路上又會炸鍋說：「身材這麼爛怎麼還敢露？」之前有一檔戲，亮哲念過黃玉榮：「你身為一個偶像，好歹也練一下吧。」後來他就突飛猛進，竟還練出有6塊肌。