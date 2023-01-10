T1／投出生涯年　樂天防禦率王黃子鵬將前往海神主場開球

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「柔道男神」楊勇緯，東京奧運勇奪台灣首面奧運柔道銀牌，去年包辦7面獎牌，成果豐碩，並在國際柔道總會(IJF)男子60公斤級排名穩坐世界第一，放眼2024巴黎奧運。
樂天桃猿本土王牌黃子鵬，去年球季戰績12勝3敗，2.33防禦率居聯盟之冠，成為中職睽違8年首位本土防禦率王，去年更兩度獲選單月MVP，是竄起的指標強投。楊勇緯、黃子鵬兩位體壇菁英持續挑戰極限、突破自我，將首度蒞臨海神主場高雄巨蛋，為海神眾將獻出職籃開球初體驗。
全家抽大賞 15日限定賽後簽名會
1/14.15推出當週限定「全家抽大賞」抽獎活動，獎項包括「全家」禮盒與海神隊精選商品，包含全隊簽名球、球員實戰球衣、海神最新款復古電繡球褲。凡15日參加「全家抽大賞」抽獎活動，可獲限量賽後簽名會號碼牌，邀請大小神隊友試手氣！
全家神預測 FamilyMart Collection抱回家
入場準確預測指定問題並投入抽獎箱，抽中的幸運神隊友可獨得FamilyMart Collection一箱。週六限定(1/14)的中場五點投籃挑戰，進球就能將FamilyMart Collection整箱抱回家。
球賽期間入場即贈「全家都海神」應援摺扇，持「全家」預售票進場前100名進場神隊友，加贈限量AQUAS小方巾。此外凡著海神官方商品，可至服務台兌換商家神隊友最挺禮。
全家攤位任你選 各區活動來挑戰
好評不斷的二樓環廊「全家海神應援拍照區」、「我的布浪尼我來畫」與「十八豆仔」遊戲區等活動攤位， 將繼續讓 #神隊友 玩好玩滿。15日加碼「週日限定」Aqua Mermaids Jr.節間應援體驗，及Double Dribble 二次運球回收球皮吊飾手作體驗，名額有限，神隊友請把握機會！
Aquas Store 新商品上架 帽Tee、雄湧Tee
Aquas Store 2023年新品上架，現場、商城全面開賣！AQUAS BOX刺繡帽Tee(鐵灰)、草寫小LOGO刺繡帽Tee(黑、杏白)、AQUAS 雄湧應援背號短Tee(白、深海靛)等共計十項新商品， #神隊友 不要錯過！