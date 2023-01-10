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風田2年情斷！分手小S節目千金　招認「敵不過遠距離」

▲風田坦承因為遠距離關係，和家具業千金筱筱分手了。（圖／中天提供）
▲風田坦承因為遠距離關係，和家具業千金筱筱分手了。（圖／中天提供）

記者江芷稜/綜合報導

日籍男星風田和家具業千金劉筱筱交往2年多，曾表示關係穩定，視對方為結婚對象，希望好好拚事業，有經濟基礎再娶對方進門，沒想到去年女方到大陸工作，受到疫情影響，無法經常見面，阿Ken在錄製綜藝節目《同學來了》時，突然洩口風說風田已經分手，面對突如其來的爆料，在場來賓都很震驚，風田只好坦承兩人因敵不過遠距離已經分手了。

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▲阿Ken（左）在《同學來了》節目意外爆料風田（右）分手了。（圖／中天提供）
▲阿Ken（左）在《同學來了》節目意外爆料風田（右）分手了。（圖／中天提供）
《同學來了》12日晚上播出該集節目，討論「夠不夠格當個『完美老公』，女人說了算！『這些事』要好好做」，首先就討論男女經濟能力問題，由於筱筱曾是小S節目《小姐不熙娣》的班底，她曾自曝家境富有，爸爸還砸大錢送她出國留學。主持人風田對此話題似乎深有感觸，不認同把錢交給另一半打理才是好男人的說法，「現在女生比男生會賺錢，為什麼還要我請客？」 

▲派翠克（下）、Mia（左起）、筱筱、Sabrina玩真心話大冒險。（圖／東森提供）
▲筱筱（後排中）是《小姐不熙娣》的節目班底。（圖／東森提供）
▲筱筱家境富裕，曾在國外留學。（圖／翻攝自筱筱IG）
▲筱筱家境富裕，曾在國外留學。（圖／翻攝自筱筱IG）
阿Ken這時突表態，「男生有誠意的話，女生感受到了也是會回饋，不回饋也沒辦法長久，像風田現在就單身了嘛！」意外爆料風田分手一事。安心亞聽了很感嘆，要找到真命天子非常難，阿Ken一聽連忙湊上前：「怎麼會？就近在眼前啊！」不料安心亞一點也不領情，還翻了個大白眼：「沒有別人了嗎？」

小鐘也對風田的抱怨很有感：「如果另一半很會理財，錢給她是ok的，如果不會理財，你辛苦賺的錢，兩三下就被她花完怎麼辦？男生還是要自保，因為沒有永遠的愛情，搞不好哪天離婚，錢全部都被花完不就死定了？」節目班底佳娜則認為：「那就不要離婚。」

▲薔薔認為男生小氣非常不可取。（圖／中天提供）
▲薔薔認為男生小氣非常不可取。（圖／中天提供）
藝人薔薔則表示關鍵在於：「你只要讓我覺得有照顧我的心，我就覺得心滿意足。」她最不能接受小氣的男生：「我分得出來你是真大方還是沒錢，我遇過一個男生，跟我說開房間的錢要一人一半，甚至還說在車上解決就好，很刺激，我說你車這麼爛有什麼好刺激的？他連這錢都想省，我真的沒辦法，覺得他瞬間失去魅力。」

薔薔也分享自己的理想型：「世面要見的夠多，被關過的更好，有經歷過大風大浪，遇到問題才有辦法挺身而出解決，像我會看遇到危險，會先來保護我還是先逃跑，因為我見過一個男生，在夜店看到別人對我朋友不禮貌，我第一個衝過去把他罵到一直後退，重點是這個男生就躲在旁邊，我覺得丟臉透了！」

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