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國民黨嶄新發言人團曝光　最年輕僅26歲

▲國民黨公布新任發言人團。（圖／文傳會提供）
▲國民黨公布新任發言人團。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

中國國民黨文傳會主委洪孟楷今（10）日公布全新的國民黨發言團陣容，包括發言人：林家興、李明璇、楊智伃、蕭敬嚴以及副發言人：周羿希、郭音蘭、呂謦煒、陳暉、廖偉翔，各正副發言人並闡述自己就任理念。洪孟楷指出，國民黨展現年輕改革勇於任事的決心，將繼續一步一腳印邁進，獲得台灣人民更多的信任。

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洪孟楷表示，全新發言人團有三大特色：一是年輕活力，成員9人中就有6名是「8年級生」，平均年齡約30歲，最年輕僅26歲，將透過年輕人的真誠專業發揮即戰力；二是區域平衡，出身地兼具北中南，例如發言人團中就有3位來自高雄，另有北、中等各地代表，重視台灣各地的聲音；三是學歷保證，無論是擁有碩士學歷或正在就讀研究所者，保證都是自己寫論文，展現國民黨年輕活力、敢言戰力與改革強烈企圖心。

嶄新國民黨發言團未來在議題攻防與論述闡述上將更為迅速積極，面對即將到來的2024大選，國民黨對於國家各項重大政策與民眾關注的重點議題都將有堅定論述，發言團將讓民眾更充分瞭解黨的立場，不僅期盼借助年輕力量提升即戰力以面對大選考驗，也盼能培育更多人才為社會做出貢獻。至於過去之正副發言人若選上議員，即轉任文傳會義務副主委，持續發揮監督力量。

發言人林家興現為文傳會副主委兼黨史館主任，他盼社會看到國民黨越來越不一樣，會當大家的發言人；李明璇為現任發言人留任，她將以一個母親的眼光監督國家、捍衛下一代利益；楊智伃為副發言人升任，是發言團中最年輕的成員，她盼未來繼續勇敢地拿著麥克風為台灣、為中華民國發聲；蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長及青年部主任，他將秉持初衷言所當言、為所當為。

副發言人周羿希為現任副發言人，她是國民黨幕僚世代出身，希望年輕人能被看見；郭音蘭為現任副發言人，她善於耕耘地方，盼繼續為民眾發聲；呂謦煒曾任國民黨青年團總團長與高雄市黨部發言人，他希望能將南部基層觀點帶進國民黨，秉持走對的路、提對的人、無私無我團結的精神繼續打拚；陳暉為台北市議員徐巧芯辦公室主任，不僅有地方服務經驗，日後也將為更大的議題與價值觀做辯護；廖偉翔是一家科技數據公司的創辦人，曾任台中市前市長胡志強隨行秘書，希望未來帶進更多科技數據思維為人民據理力爭。

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