國民黨嶄新發言人團曝光　最年輕僅26歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
嶄新國民黨發言團未來在議題攻防與論述闡述上將更為迅速積極，面對即將到來的2024大選，國民黨對於國家各項重大政策與民眾關注的重點議題都將有堅定論述，發言團將讓民眾更充分瞭解黨的立場，不僅期盼借助年輕力量提升即戰力以面對大選考驗，也盼能培育更多人才為社會做出貢獻。至於過去之正副發言人若選上議員，即轉任文傳會義務副主委，持續發揮監督力量。
發言人林家興現為文傳會副主委兼黨史館主任，他盼社會看到國民黨越來越不一樣，會當大家的發言人；李明璇為現任發言人留任，她將以一個母親的眼光監督國家、捍衛下一代利益；楊智伃為副發言人升任，是發言團中最年輕的成員，她盼未來繼續勇敢地拿著麥克風為台灣、為中華民國發聲；蕭敬嚴曾任國民黨青年團總團長及青年部主任，他將秉持初衷言所當言、為所當為。
副發言人周羿希為現任副發言人，她是國民黨幕僚世代出身，希望年輕人能被看見；郭音蘭為現任副發言人，她善於耕耘地方，盼繼續為民眾發聲；呂謦煒曾任國民黨青年團總團長與高雄市黨部發言人，他希望能將南部基層觀點帶進國民黨，秉持走對的路、提對的人、無私無我團結的精神繼續打拚；陳暉為台北市議員徐巧芯辦公室主任，不僅有地方服務經驗，日後也將為更大的議題與價值觀做辯護；廖偉翔是一家科技數據公司的創辦人，曾任台中市前市長胡志強隨行秘書，希望未來帶進更多科技數據思維為人民據理力爭。