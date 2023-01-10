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華泰名品城開張唐人新年街！財神出巡發紅包　走春必拍+1

▲華泰名品城農曆春節不走美式風格了！財神爺、金元寶照亮你的發財路，走春快帶親朋好友來華泰名品城拍美照、沾喜氣。（圖／華泰名品城提供）
▲華泰名品城農曆春節不走美式風格了！財神爺、金元寶照亮你的發財路，走春快帶親朋好友來華泰名品城拍美照、沾喜氣。（圖／華泰名品城提供）

記者汪睿琦/綜合報導

Outlet龍頭華泰名品城逢年過節都會推出應景打卡點供民眾拍照同樂，今年園區延續連續7年傳統，在農曆新年之際不走美式風格了，搖身一變成為大紅喜慶唐人新年城！除了有5.5米高黃金搖錢樹外，通往二、三期園區的長廊化身「光明財路」，數百萬顆燈泡串接元寶、銅錢燈海，應景儀式感滿分！不僅如此，還有各路財神出巡發放限量發財金，想添點祝福的朋友快來華泰唐人街沾沾喜氣！

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繼聖誕新年後，華泰名品城又變出新花樣要與民眾同樂。首先將二期廣場打造成黃金閃閃的搖錢樹，讓民眾逛街採買之餘，討個新春好彩頭！噴水池中央巨大黃金搖錢樹坐鎮於此，象徵遇水則發意象。樹上掛滿招財銅幣，樹下還有各路俏皮財神聚集，或坐、或推樹，讓銅錢元寶灑滿地，路過民眾別忘了對搖錢樹許個願。

▲5.5米巨型黃金搖錢樹座落在噴水池中央，象徵遇水則發意象！（圖／華泰名品城提供）
▲▼5.5米巨型黃金搖錢樹座落在噴水池中央，象徵遇水則發意象！（圖／華泰名品城提供）
 
除此之外，華泰名品城一期最著名的美式快餐店以「喜氣招財元寶群」為主題，除了店外的兔年巨型對聯，還有大小元寶堆疊在復古老爺車上，搭配中式雕花屏風、鮮紅花卉，充滿濃濃過節氣息；三期廣場籃球場則有活靈活現的「祥獅賜福」造景，金獅與紅獅口叼巨型春聯，與爆竹、元寶、古風扇子相互映襯，象徵吉祥如意。

走在連接一到三期的大道上，抬起頭還能看到長達1.7公里的福氣燈海，採用數萬顆燈泡，以滿滿金銀閃耀感，照亮你的發財路！最必不可少的舞龍舞獅遊行也將在華泰唐人街登場，初一至初五（1/22-1/26）14:00起，將有16米金龍陣穿梭在各大道，並帶來精彩的套路演出。現場還會有財神、兔寶寶發放限量發財金，想沾沾發財喜氣趁現在！

▲走在連接一到三期的大道上，抬起頭還能看到長達1.7公里的福氣燈海，採用數萬顆燈泡，以滿滿金銀閃耀感，照亮你的發財路！（圖／華泰名品城提供）
▲走在連接一到三期的大道上，抬起頭還能看到長達1.7公里的福氣燈海，採用數萬顆燈泡，以滿滿金銀閃耀感，照亮你的發財路！（圖／華泰名品城提供）
▲必不可少的「舞龍舞獅送福氣」新春大遊行，將在初一至初五登場。（圖／華泰名品城提供）
▲必不可少的「舞龍舞獅送福氣」新春大遊行，將在初一至初五登場。（圖／華泰名品城提供）
▲遊行中還會有財神爺、兔寶寶發送限量發財金。（圖／華泰名品城提供）
▲遊行中還會有財神爺、兔寶寶發送限量發財金。（圖／華泰名品城提供）
台北的民眾也能沾年節喜慶，位於中山區的晶華酒店就將號稱「全台最大年貨街」迪化商圈搬到飯店裡！不僅可以一次購足包括大稻埕百年茶行有記名茶、養生藥膳專賣店黃長生藥行、李日勝的古法烏魚子禮盒等等，都在晶華酒店與房客們見面，民眾無需去迪化街人擠人也可一次買齊南北貨！

不僅如此，晶華星級粵菜餐廳鄔海明主廚將手把手帶訂購住房專案的房客前往迪化街買年貨，包含年菜最常使用到的花菇、漢方藥草等食材，鄔主廚都會毫不藏私全教授，甚至像是佛跳牆等功夫年菜烹煮小撇步也都會傾囊相授，想一探獨家秘訣的朋友機會真的難得！

▲至1/20止凡入住晶華酒店「五星年貨假期」住房專案，活動期間適逢週六入住的旅客，還能體驗到館內星級粵菜餐廳主廚鄔海明手把手陪你逛年貨大街，從食材挑選到如何烹煮都毫不藏私教授。（圖／晶華提供）
▲至1/20止凡入住晶華酒店「五星年貨假期」住房專案，活動期間適逢週六入住的旅客，還能體驗到館內星級粵菜餐廳主廚鄔海明手把手陪你逛年貨大街，從食材挑選到如何烹煮都毫不藏私教授。（圖／晶華提供）
▲晶華邀請到的業者包含大稻埕百年茶行有記名茶、養生藥膳專賣店黃長生藥行、李日勝的古法烏魚子禮盒等等，即日起都在晶華酒店與房客們見面，民眾無需去迪化街人擠人也可一次買齊南北貨！（圖／晶華提供）
▲晶華邀請到的業者包含大稻埕百年茶行有記名茶、養生藥膳專賣店黃長生藥行、李日勝的古法烏魚子禮盒等等，即日起都在晶華酒店與房客們見面，民眾無需去迪化街人擠人也可一次買齊南北貨！（圖／晶華提供）

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