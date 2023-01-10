不讓腦中風造成家庭破口 控制三高 遠離威脅

66歲男性阿明(化名)，2007年2月因持續頭痛至醫學中心急診，經電腦斷層檢查後發現其左側顳葉和頂葉出血性中風，立即安排住院治療。同年4月又因突發性右側肢體無力及短暫性腦缺血再度入院，神經內科主治醫師安排頸部動脈血管超音波及腦部磁振造影血管攝影檢查發現腦部小血管病變，阿明開始積極控制血壓、血脂等中風危險因子。阿明2007年至2013年均定期追蹤，後因個人因素就未再回診，2019年因情緒不穩、個性改變、血壓升高及記憶力變差等問題再度至神經內科主治醫師門診就醫，透過腦部磁振造影發現阿明的腦部有許多小血管微出血情形，疑似小血管疾病產生的血管性失智，於是重新開始控制中風危險因子，但3年來仍有出現出血以及缺血性腦中風情形，迄今持續治療中。
記者林怡孜/台南報導
奇美醫學中心神經內科主治醫師留維廷表示，依據衛生福利部2021年統計顯示，腦血管疾病在國人10大死因排名第4位，其中又以缺血性中風和出血性中風比例最高，僅次於惡性腫瘤、心臟疾病以及肺炎，平均每年奪走一萬多條寶貴的性命。腦中風往往會造成不同程度的神經功能障礙，產生的失能更是國人殘障的主因之一，也是病人、家屬及社會醫療資源的沉重負擔。
留維廷指出，頸部動脈血管超音波以及腦部磁振造影是目前評估腦血管疾病危險性的兩大利器，頸部動脈血管超音波能檢查兩側顱外頸動脈是否有狹窄、阻塞、鈣化、斑塊甚至是動脈瘤或先天血管畸形；腦部磁振造影則可評估顱內血管的狀況，並早期發現是否有腦血管疾病所引起的微小梗塞、出血、腦血管畸形、腦萎縮或腦實質病變。
留維廷說明，腦血管疾病危險因子主要包含高血壓、高血糖、高血脂、心律不整、吸菸、喝酒以及肥胖，若有診斷為三高的民眾，也要按時服藥，定期針對腦部和心臟做相關檢查，也要維持良好的生活和運動習慣。
留維廷呼籲，腦血管疾病往往會造成突發性的失能，不僅嚴重影響生活品質，更可能為病人和照顧者帶來長期沉重的負擔，若能定期利用健檢安排頸部動脈血管超音波以及腦部磁振造影血管攝影，可提前了解顱內外血管狀況，給予合適的治療，同時積極控制危險因子，減少腦中風的發生。