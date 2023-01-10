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短照服務已上路！勞動部：讓外籍看護能放假

▲短照服務讓看護移工休假時，被照顧者可以獲得良好的照顧，也讓看護移工能休假充電。（圖／報系資料照）
▲短照服務讓看護移工休假時，被照顧者可以獲得良好的照顧，也讓看護移工能休假充電。（圖／報系資料照）

記者賴正琳／綜合報導

勞動部「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」在元旦已上路，聘有外籍家庭看護工的雇主可申請使用至少31日，在看護移工休假時，被照顧者可以獲得良好的照顧，也讓看護移工能休假充電。若搭配擴大喘息服務，短照服務加上擴大喘息，兩者合計每年可使用52日。

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勞動部111年移工管理及運用調查報告顯示，移工假日不放假者占50.6%，其中有16.6%因「家中無替代照顧人力」未能放假，調查也顯示雇主有38%願申請替代照顧方案。勞動部為了兼顧家庭照顧替代人力，並鼓勵移工休假，107年起即結合衛福部推動擴大喘息服務計畫，服務對象由開辦初期的長照需要等級7至8級，109年擴大為長照需要等級2到8級，擴大喘息服務每年使用天數最高21日。開辦4年以來服務累計88.7萬人次，111年即服務49.6萬人次，比108年度推動初期增加了20倍，雇主持續使用擴大喘息服務下，也讓服務人次逐年倍增。

勞動力發展署表示，據調查仍有3成雇主反映擴大喘息額度有限，勞動部因此在今年實施短期照顧服務，進一步兼顧家庭照顧需求、移工休假權益及連結長照服務資源，服務對象的申請資格與擴大喘息相同，並在原有擴大喘息服務天數下，外加由短期照顧服務提供31日或38日的服務額度，由長期照顧服務機構及單位提供替代照顧服務，讓有需求的家庭有人力替代照顧，也讓移工假日放假充電。

發展署說明，短期照顧服務費用依福利身分別給予補助，低收入戶全額由政府補助、中低收入戶者由政府負擔95%，一般戶則由政府負擔84%。使用額度比照衛福部訂定的長期照顧服務申請及給付辦法標準，每年得使用最高額度為7萬1,610 元至8萬7,780元。聘僱外籍家庭看護工雇主申請短期照顧或擴大喘息服務，可聯繫當地長照管理中心，由長照中心評估失能者照顧需求，再由長照服務提供單位提供服務，服務方式包括日間照顧中心短照服務(全日)、日間照顧中心短照服務(半日)、機構住宿式短照服務、小規模多機能服務(夜間短照服務)、巷弄長照站短照服務及居家短照服務。

雇主申請使用短期照顧服務，可洽1955或電話服務中心(02)89956000，雇主也可加入LINE@移點通（LINE搜尋帳號1955）推播最新消息及查詢勞動部勞動力發展署網站外國人勞動權益網

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