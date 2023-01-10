草蜢年過半百認常跑醫美！3月攻蛋有望炸出「18塊腹肌」
香港唱跳天團「草蜢」睽違13年之久，將在今年3月18日台北小巨蛋舉辦「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，多年沒來台灣的他們，巡演首站就特地選在台北，除了卯足全力表演以外，還會以一身華麗的裝扮登場，有望秀出驚人的結實身材，同時也透露將打算邀請周杰倫、蔡依林、張小燕、陶晶瑩等天王天后前來欣賞。
娛樂中心/綜合報導
相隔多年終於來到台灣台北小巨蛋演出，草蜢團員蔡一智、蔡一傑、蘇志威都顯得非常興奮和開心，一抵達台灣後就發現處處都是回憶，也見到了許多老朋友，雖然因為疫情關係，有些地方已經改變，但蘇一傑強調，「我們情感和回憶都沒有變。」
年過半百的3人，無論外型還是體力，依舊看不出歲月的痕跡，蘇一傑笑說，他們都是愛美一族，常常跑去美容院做臉，大約兩個星期就去一次，另外，也因為疫情的關係，大部分的時間都在家中運動，也意外練出驚人的腹肌，非常有信心在演唱會上大秀身材，分享3人的「18塊肌」。
草蜢透露，未來也會計劃做國語歌曲，希望能邀請到熊仔、J.Sheon等新生代歌手們合作。另外，他們也談到這次3月攻蛋，將會邀請胡瓜、張小燕、陶晶瑩、庾澄慶等多位演藝界的前輩，還有之前曾經合作過的周杰倫、蔡依林、A-Lin來看他們表演。草蜢「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會：台北站」，購票可到KKTIX售票網或全家便利商店全台門市查詢。（編輯：詹鎰睿）