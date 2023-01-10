陳昊森幻想娶走許瑋甯 親揭《第9節課》師生CP結局
校園劇《第9節課》在愛奇藝播出VIP大結局，母子檔尹馨、陳昊森以及王渝屏上線參與直播，跟網友大聊追劇激動心情，劇中許瑋甯在陳昊森發生車禍之後，拋下身分、年齡，甚至是親姊弟的束縛，終於說出無論如何都要和陳昊森在一起的深情告白，卻也在醫院檢查的過程中，發現兩人根本沒有血緣關係，在醫院儲藏室隨即上演一段刺激又甜蜜的親密戲，讓網友直呼「甜死人」。
記者羅凌筠/綜合報導
除了交代疑點，也完整呈現許瑋甯、陳昊森這對歷經種種考驗的師生虐戀，最後到底如何發展的想像，劇情將時間線拉到他們相愛的6年後，相視而笑的絕美畫面，讓網友大讚「我們孟筠老師和一翔同學終於可以好好相愛」、「兩人露出幸福笑容的畫面太美」，尹馨和陳昊森都覺得這對師生CP最後會結婚，但對於網友敲碗第2季想看老師生小孩後的婚姻生活，尹馨逗趣回應：「我可不要演奶奶啊。」
此外，各角色間藏有的不同面向，也在最後兩集一一被揭開，原是陽光暖男形象的學校主任薛仕凌，突現恐怖情人徵兆，在眾人面前公開宣布自己和許瑋甯準備要結婚，口口聲聲說這麼做都是為了許瑋甯好，讓她不再被流言蜚語騷擾，卻讓主任想獨佔許瑋甯，不太正常的心理狀態一步步被揭開。
到最後竟發現南一校園風波發生的一切，跟蹤、偷拍、爆料黑函的幕後主使大魔王，都是看似沒有任何嫌疑的主任，讓網友一陣驚呼「最後20分鐘看到驚呆了，被主任嚇傻，實在太精彩」、「好喜歡這樣的故事鋪陳，每個角色都有各種面向循序漸進地被揭開，演員們演技爆棚」。