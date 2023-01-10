防炒房！平均地權條例三讀通過 花敬群：國人期待的結果
立法院今（10）三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，針對炒房行為祭出5大重拳防治，明定任何人不得散播不實訊息，影響不動產價格，若違反者若最高可處3年徒刑，或併科罰金5000萬。對此，內政部代理部長花敬群稍早受訪表示，此次修法是為抑制過去市場炒作，並不影響基本需求、交易及廠商正常營運，並強調修法是國人期待的結果。
記者翁子竣／台北報導
針對立法院今三讀通過《平均地權條例》部分條文修正案，嚴厲遏止炒房行為。花敬群稍早受訪表示，感謝立法院全力支持，《平均地權條例》可以順利完成三讀程序；他強調，此次平均地權條例修法，是為抑制過往房地產市場炒作歪風，對基本需求、交易及廠商正常營運行為，不會有直接的衝擊與影響。
花敬群指出，房地產市場或住宅體系是為服務人民生活與居住需求，盼這部分的功能可被凸顯、被強調，並能夠持續降低炒作、投機的行為，這是國人期待的結果。
針對業界擔心中小型建商恐釀倒閉潮，建商公會更發聲明痛批政府製造問題。花敬群回應，市場有其機制存在，對體質可能較有問題的廠商，就機制面後續再觀察，是否會有類似問題發生？花敬群也說，若需協助支援體系，「政府也不會完全袖手旁觀」，期待市場健全且穩定，短期一些衝擊或波折，都可調整與補救。