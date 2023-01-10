溫暖好天氣剩4天！週日冷氣團殺到 一路「冷到小年夜」
今（10）日白天，全台大多維持多雲到晴的好天氣，原先預計可能有雨的北部、東半部地區，降雨情況也沒預期嚴重，中央氣象局表示，本週可以說是冬天相對溫暖的區間，明（11）日各地稍稍回溫將近攝氏1度，週四（1/12）還會再回溫攝氏1~2度，週六（1/14）是最溫暖的時間點，不過下週日（1/15）冷氣團來襲，「斷崖式降溫」可能出現，最冷的時間點在下週一、二（1/16、1/17），尤其北部低溫恐怕下探至攝氏11度或更低。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘表示，明日東北季風減弱，各地氣溫雖回升但體感和近日類似，北部白天高溫攝氏24度、中部攝氏25度、南部攝氏26度、東部攝氏24度；低溫部分，北部攝氏17度、中部攝氏17度、南部攝氏18度、東部攝氏18度，整體感受較溫暖，預期週四起台灣附近轉吹偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱，最溫暖的時間在週六，北部高溫有機會來到攝氏26~27度，中南部更高。
降雨部分，由於華南雲雨區東移的位置和角度只要稍有改變，對台灣降雨就有諸多影響，因此今日降雨比預期的還要少一些，不過各地運量仍較多，趙紘指出，明日基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為零星短暫雨後多雲，明日下午開始華南雲雨區漸漸遠離，週六鋒面接近後，除了東半部地區有局部短暫陣雨外，西半部地區也將轉為有局部短暫陣雨的天氣型態。
此外，目前觀測上，下週日有一波冷氣團侵襲，由於週六相當溫暖，下週日白天冷空氣影響後，將出現大幅度的降溫，北部、東半部地區低溫來到攝氏14度，白天則只有攝氏20度左右，下週一更是只剩攝氏11~12度，其他地區低溫約攝氏16~18度，感受明顯偏冷；預期冷空氣將持續影響到小年夜（1/20），春節假期天氣仍有待觀察，屆時請民眾多加留意並做好禦寒準備。