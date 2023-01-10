小甜甜假閨密爆料捅刀！前教友怒轟宋逸民：又在自導自演

小甜甜嫩尪喊冤！領10萬沒亂花　閨密曝她被出賣泣不成聲

▲小甜甜老公（左）領走10萬元生育津貼，慘遭外界撻伐，他出面喊冤沒亂花錢。（圖／三立提供）
▲小甜甜老公（左）領走10萬元生育津貼，慘遭外界撻伐，他出面喊冤沒亂花錢。（圖／三立提供）

記者江芷稜/綜合報導

小甜甜與老公宋先生打離婚官司，互揭對方缺點，在女方宣稱不再回應後，宋先生及教會盧姓友人接受媒體訪問，爆料當初小甜甜坐月子時，因為老公領走保險給付的10萬元生育津貼，讓她心生嫌隙，當時就提過離婚一事，還要朋友幫忙找律師，暗諷她很有心機，2年前就密謀離婚，此舉讓小甜甜的朋友相當生氣，透露當事人得知被教友出賣泣不成聲。

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▲▼宋晉賢娶小甜甜的原因引起主持人、來賓公憤。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
▲宋先生表示10萬元生育津貼是自己公司的福利，所以他才出面領取。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）
宋先生（9）日在臉書上發聲，透露該筆款項是他在富邦工作的員工福利，因為小甜甜並非富邦集團的員工，所以由他來領非常合理。他強調，「這10萬元也是拿來支付家庭及小孩的東西，並沒有物欲花在自己身上」，希望澄清外界認為他吃軟飯的負面形象。

不過，小甜甜的另位宋姓閨密也跳出來質疑她老公，「連育兒津貼你都可以拿走真的是好棒棒！又跟媒體說有賺錢養家，為什麼又要跟張可昀借錢呢？」並表示小甜甜坐月子期間所有花費都是自己出的，還要支付車貸、房貸、奉獻給教會，怎會介意那筆10萬元生育津貼費用。

▲小甜甜在節目上做離婚相關的心理測驗，網友看了直喊心疼。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）
▲小甜甜當初上節目抱怨老公，外界以為只是綜藝效果。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）
這位閨密透露，網友都怪小甜甜不會挑老公，才會落得如此下場，她得知被教友曝光私訊非常難過，但是為母則強，必須堅強起來，「儘管她錄了錄音檔給我，哭到我聽不出來在她說什麼，我只知道她現在一定比任何人更氣自己交錯朋友！姐妹跟自己聊的那種氣話，最後那個姐妹竟然被邪教洗腦，拿那些對話截部分爆料」，心疼小甜甜被教友背叛的遭遇。


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