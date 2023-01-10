陳淑芳台南賣《詐團圓》！合體市長黃偉哲「電話拜票」
83歲的金馬影后陳淑芳第一次演出賀歲電影《詐團圓》，為宣傳使出渾身解數。今（10）日陳淑芳與導演葉天倫走訪台南「固樁」拜票，第一站就造訪經營3代、超過50年歷史的「八寶彬圓仔惠」吃湯圓宣傳《詐團圓》，驚動店家和顧客，連老闆娘張秀美都顧不了鍋裡還煮著湯圓，興奮地跑出來跟陳淑芳合影。陳淑芳因為演出《孤味》在台南擁有超高人氣，更榮膺「台南觀光大使」，今日她特地穿上台南400年紀念圍裙，一邊吃湯圓、一邊推《詐團圓》，直誇手工湯圓軟綿Q彈。
記者黃雅琪/綜合報導
陳淑芳今日專程赴台南宣傳賀歲鉅片《詐團圓》，特別請大家吃超過50年歷史、遠近馳名的「八寶彬圓仔惠」，直誇店齡比她還年輕。該店面雖不大但見貴客臨門，讓老闆娘張秀美開心的不得了，立刻奉上熱騰騰的手工湯圓請「國民阿嬤」品嘗。明年適逢台南400年，陳淑芳與導演葉天倫特別穿上台南市所設計的紀念圍裙，大吃湯圓為電影《詐團圓》宣傳。
陳淑芳最近剛推出新書《戲如妳—陳淑芳的孤味人生》，身為「台南觀光大使」，隨後還特別帶著《詐團圓》電影簽名海報、手寫墨寶春聯、年曆，赴市府親自贈送給台南市長黃偉哲以及觀光局同仁，提前慶賀宣傳。事必躬親的她甚至還親自一通一通打電話拜票，邀請親朋好友過年進戲院看電影，一趟台南「大四喜」宣傳，電影、新書、美食和城市行銷圓滿成功，陳淑芳收穫滿滿，親民又人氣超旺的她也被封為最強代言人。
賀歲電影《詐團圓》近來包場連連，陳淑芳在片中許多溫暖感心的戲，也漸漸在網路上被大家熱烈討論。尤其她與已故兒子阿興（鍾承翰飾）在幻境中相會，浪漫溫暖又感傷最讓觀眾揪心。陳淑芳拍攝該場戲時，整個人完全沉浸在情境中，淚水潰堤連一旁工作人員都看得鼻酸，也讓跟她對戲的鍾承翰大受感動，直讚嘆「立馬被淑芳阿姨帶入情緒中」。但拍攝該戲也有爆笑點，原來兩人身高差20公分，相互擁抱時老是對不到位。陳淑芳淚光閃閃跟鍾承翰道歉「對不起我太矮了」，嚇得鍾承翰緊張回應「是我的錯，我太高了！」母子對戲十分有趣。賀歲電影《詐團圓》將於1月20日全台盛大上映。