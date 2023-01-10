富邦金12月淨損逾154億　去年每股淨利3.52元

我是廣告 請繼續往下閱讀
12月份美元兌台幣狹幅盤整，單月台幣升幅約0.63%，一籃子貨幣策略亦有成效，台美利差擴大趨勢下避險成本增加，2022年全年匯兌損益與避險成本，仍維持大幅優於2021年。12月底外匯價格變動準備金餘額仍逾370億，足夠因應相當的匯率波動風險。12月份台股狹幅整理，惟富邦人壽之股息收入較前月大幅成長。債市投資方面，12月份長期利率區間震盪，已先利用機會於利率高檔配置債券部位，並維持適當現金流量，以兼顧公司整體流動性與長期經常性收益為目標。
富邦人壽個體累計全年初年度保費收入達1,062.97億元，總保費收入達3,461.71億元，預估皆排名業界第二，12月初年度保費59.99億，較上月成長15.3%，總保費收入342.20億，較上月成長44.3%。12月底富邦人壽RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，12月份本公司董事會通過辦理金融資產重分類，重分類日為2023年1月1日，以12月底估算重分類後增加淨值近700億。
台北富邦銀行2022年12月稅後淨利6.53億元，全年稅後淨利226.47億元，較2021年同期成長21%，獲利創歷年同期新高，主要受惠升息及轉投資收益增加，營收較2021年同期成長14%，以及營業費用管理得宜，全年成本收入比43%為歷年新低。業務動能穩定成長及良好風險控管，2022年總資產較去年同期成長7%，截至12月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為702%，資產品質維持穩健。雖面臨資本市場震盪，財管AuM仍較去年同期成長8%，客戶資產持續穩健累積。信用卡業務規模持續成長，有效卡數較去年同期成長15%，全年簽帳金額突破3,500億，較去年同期成長13%。
富邦產險2022年12月稅後虧損91.05億元，累計全年稅後虧損400.14億元，其中單12月防疫險相關直接賠款金額為114.77億，核賠26.3萬件，自留賠款金額為110.95億；累計全年防疫險相關直接賠款達733.24億，件數為161.7萬件，自留賠款達532.10億，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備63.49億（若不考慮再保因素之直接賠款及準備約820億）。
業務方面表現，12月簽單保費34.42億元，不論在個人保險或企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體較去年同期大幅成長13.2%，其中又以工程險成長56.4%及健康傷害險成長22.3%之表現最為亮眼，同時車險、個人綜合險及水險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過10%；全年度簽單保費538.72億元，成長5.9%，簽單市佔率達24.4%，連續41年居市場龍頭。
富邦證券2022年12月稅後淨利1.04億元，累計全年稅後淨利27.60億元，較2021年同期減少61%。2022年台股及國際股市受烏俄戰事、通膨上漲及Fed升息等因素影響，台股全年度日均值3,052億元，較2021年減幅36%，台股加權指數亦由年初高點下跌4,482點至12/30收盤14,138點，致證券現貨收入、金融部位損益減少。