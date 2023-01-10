頻進出冰庫！麥當勞工讀生搬1噸薯條身亡 父母獲賠472萬
高雄一名李姓工讀生（23歲），前年5月在麥當勞打工時，突然昏倒送醫，住院搶救5個月後仍宣告不治，事後李男父母認為，當天兒子在工作的40分鐘內，共搬運1.1噸薯條、薯餅，且多次曝露在冷熱溫差環境下，導致其身體不堪負荷身亡，要求麥當勞賠償1000餘萬，案經審理，法院認定李男短時間內在溫差過大的環境中，與他的死亡有因果關係，判處麥當勞應賠償472萬元，對此，台灣麥當勞則回應，「麥當勞對於發生此事件至表遺憾， 並就判決書內容研議中，目前不便表示意見」。
編輯中心/綜合報導
據了解，李男在麥當勞當任假日工讀生，除負責製作油炸雞塊、薯餅外，還需協助廚房冷凍庫進、補貨，當天上午9時10分，李男開始在店內整理貨物，整體作業時間共40分46秒，期間搬運980公斤薯條、134公斤薯餅，曝露在冷熱溫差環境48次，最終突然在5樓冷凍庫內昏倒，店經理發現後，隨即搭計程車協助其送醫。
但住院期間，李男健康每況愈下，5個月後宣告不治，麥當勞因此依勞基法給予死亡補償、喪葬費共48萬元，不過李男的雙親卻認為，麥當勞未設置足夠安全措施，搶救過程中也有疏失，故提告求償1005萬餘元。
法官根據醫院診斷鑑定報告指出，李男的病發與短時間大量體力勞力有關，從而認定其死亡與工作有因果關係，符合職業病規定，判麥當勞應賠李男雙親共472萬元，全案可上訴。（編輯：陳苾暐）