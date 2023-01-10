特企／「遠雄綠禾」植入綠豪宅基因　躋身保值概念股

我是廣告 請繼續往下閱讀
這股趨勢也悄悄吹進台南，台南市政府首創國內斜屋頂計劃，希望能賦予古都新市容。有鑑於目前仍少有新式大樓設置斜屋頂，國內知名上市建商遠雄建設，於台南鹽行國中重劃區首案「遠雄綠禾」，即是採斜屋頂結合空中綠化設計，讓綠意從建築內外的景觀廣場，沿著木格柵、錯層陽台延伸至斜屋頂，整體建築宛如垂直花園，此案擁有未來永安路40米擴充林蔭大道、親水綠堤第一排的永久景觀優勢，綠化不僅是水平概念、更能垂直延伸，希望能在台南帶起一波綠意生活主流。
「遠雄綠禾」邀請到國內知名建築師李祖原團隊規劃設計，藉由斜屋頂讓建築展現一氣呵成的俐落線條，結合「風車型」平面配置，讓採光、通風發揮最佳效應；而「錯層陽台」不論正、側立面看都彷彿鋼琴琴鍵般跳動，更顯建築朝氣，將能塑造出台南難得的綠意生活型態。專家表示，綠色建築過去多半於豪宅案所見，最知名莫過台北「陶朱隱園」、台中「磐鈺雲華」，綠色建築概念股除了增加房產價值性、也具有一定的保值潛力。
業者表示，鹽行國中重劃區有「綠覆」、「交通」、「學區」、「科技廊帶」多重題材，是自住客不可錯過的重要地段，目前吸引不少南科、永康、台南市區換屋族、以及不少重視生活品質、綠意空間的新富族熱烈詢問。
近期「遠雄綠禾」歡慶接待中心落成，特以「玉兔迎禾年」為主題迎接即將到來的農曆年，年初三～初七喜迎兔年好禮一波波，歡迎民眾預約賞屋，現場將有特色美食，打卡再送福兔娃娃接喜氣。活動期間更特地與台南在地小農合作，邀請老朋友回娘家，推出客製化杯組搭配小農飲品精緻年節禮盒；限時完約再加碼贈送限量日本BRUNO剪烤盤。不只好禮相送，每日下午2點還有熱鬧的各式活動，歡迎闔家來全新落成的接待中心感受不一樣的新年氣氛。