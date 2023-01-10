臺中榮總發表「玻璃釔90」 肝癌治療新選擇

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長年在越南經商的洪先生，2022年1月因黃疸發燒發現肝腫瘤，緊急回台治療，經外院轉入中榮急診，檢查後得知罹患進展型肝癌，且肺部也有一顆腫瘤，但因生長位置無法進行切片得知腫瘤良惡，醫師判斷整體病情並不樂觀，僅能接受全身性免疫保守療法。
在持續治療過程中，中榮醫師啟動跨科整合、聯合救治計劃。擔任主治醫師的中榮一般外科羅少喬醫師表示，起初以為他是膽道癌，檢查發現是肺癌侵犯左邊的膽道造成阻塞，因此擬定精準醫療計劃，由放射線部施以近年來尖端的玻璃釔90治療，使得肝腫瘤體績縮小，同時確保切肝手術留下的肝臟體績，不至於造成肝衰竭。
中榮腹部影像醫學科張碧倚主任指出，玻璃釔90微球治療方式，是從病患鼠蹊部股動脈經導管將微球注入肝臟，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤進行約兩個星期的放射性照射，透過近距離、高輻射劑量殺死肝腫瘤，精準治療方式有效縮小腫瘤大小。
張碧倚表示，部分肝癌病患的肝腫瘤，因為多顆或過於大顆，不適合手術及電燒，甚至腫瘤已經轉移至其他部位，使用標靶藥物也不盡理想，在束手無策的情況下，玻璃釔90微球治療就有機會為肝癌「降期」，為不具備手術切除條件的肝癌患者，帶來根治性手術治療的機會。
病患洪先生表示，從不相信自己會罹癌，這有如鬼門關前走一遭，根本不敢相信會有有效治療機會。在治療過程中，沒有什麼不舒服感覺，感謝中榮醫師團隊的大力幫助，讓不可能成為可能。