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臺中榮總發表「玻璃釔90」 肝癌治療新選擇

▲臺中榮總舉辦「玻璃釔90」成果發表會，為洪姓台商提供肝癌治療新選擇。（圖／中榮提供）
▲臺中榮總舉辦「玻璃釔90」成果發表會，為洪姓台商提供肝癌治療新選擇。（圖／中榮提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中榮民總醫院今日舉辦「玻璃釔90成果發表會」，公開肝癌治療新選擇。現場邀請肝癌患者洪姓台商現身說法，分享從僅能接受全身性免疫保守療法，到透過中榮整合醫療團隊施以尖端的釔90治療，成功縮小腫瘤並切除，讓癌症獲得控制。洪姓台商表示，不敢相信能獲得有效治療，感謝醫療團隊讓不可能成為可能。

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中榮李政鴻副院長表示，在台灣，肝癌是影響國人健康的重大疾病之一，根據110 年衛福部死因統計資料，肝癌高居我國主要癌症死因的第2名。部份病患在診斷出肝癌時，可能已是較後期或較為複雜的腫瘤情況，甚至已轉移到其他部位，若缺乏有效治療，病患平均只能活三到六個月。中榮一向積極推動尖端醫療發展，玻璃釔90微球治療的問世，是肝癌患者一大福音，期待藉此提升肝癌患者的存活率。

▲中榮腹部影像醫學科張碧倚主任，分享玻璃釔90微球治療優勢，治療肝癌新選擇。（圖／中榮提供）
▲中榮腹部影像醫學科張碧倚主任，分享玻璃釔90微球治療優勢，指是治療肝癌新選擇。（圖／中榮提供）
長年在越南經商的洪先生，2022年1月因黃疸發燒發現肝腫瘤，緊急回台治療，經外院轉入中榮急診，檢查後得知罹患進展型肝癌，且肺部也有一顆腫瘤，但因生長位置無法進行切片得知腫瘤良惡，醫師判斷整體病情並不樂觀，僅能接受全身性免疫保守療法。

在持續治療過程中，中榮醫師啟動跨科整合、聯合救治計劃。擔任主治醫師的中榮一般外科羅少喬醫師表示，起初以為他是膽道癌，檢查發現是肺癌侵犯左邊的膽道造成阻塞，因此擬定精準醫療計劃，由放射線部施以近年來尖端的玻璃釔90治療，使得肝腫瘤體績縮小，同時確保切肝手術留下的肝臟體績，不至於造成肝衰竭。

中榮腹部影像醫學科張碧倚主任指出，玻璃釔90微球治療方式，是從病患鼠蹊部股動脈經導管將微球注入肝臟，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤進行約兩個星期的放射性照射，透過近距離、高輻射劑量殺死肝腫瘤，精準治療方式有效縮小腫瘤大小。

張碧倚表示，部分肝癌病患的肝腫瘤，因為多顆或過於大顆，不適合手術及電燒，甚至腫瘤已經轉移至其他部位，使用標靶藥物也不盡理想，在束手無策的情況下，玻璃釔90微球治療就有機會為肝癌「降期」，為不具備手術切除條件的肝癌患者，帶來根治性手術治療的機會。

病患洪先生表示，從不相信自己會罹癌，這有如鬼門關前走一遭，根本不敢相信會有有效治療機會。在治療過程中，沒有什麼不舒服感覺，感謝中榮醫師團隊的大力幫助，讓不可能成為可能。


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