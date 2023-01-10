《蟻人與黃蜂女》最新預告！終極反派「魔多客」首度登場
漫威電影宇宙第五階段首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，今（10）日全球正式發佈最新預告與海報，一次公開兩款海報，「征服者康」在全新預告片裡威脅利誘蟻人，超越現實穿梭時間再續多元宇宙，終極神秘反派「魔多客」首度現身！
記者黃雅琪/綜合報導
在《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》最新預告中，征服者康威脅利誘蟻人、用自己的目的交換蟻人最想要的時間，未料兩人反目成仇，征服者康早就料到蟻人自有勝算，蟻人卻打算同歸於盡！可以改變現實、操控時間的征服者康繼續拓展漫威多元宇宙空間，預告片也更為全新階段的漫威宇宙拉開序幕，繼超強反派薩諾斯的章節在「終局之戰」正式落幕後，征服者康將以下階段最令人聞風喪膽的終極反派之姿展開全新篇章。另一位漫威知名反派「魔多客」也初登場，新預告訊息量之大，絕對令漫威鐵粉全數沸騰。
老牌笑匠比爾莫瑞也將在片中驚喜現身，導演派頓瑞德披露他是第一代黃蜂女的「舊識」，且為本集中的關鍵角色，即將解開黃蜂女荷普前所未知的家庭祕密。導演派頓瑞德非常興奮能成為把征服者康搬上大銀幕的人：「能讓蟻人與黃蜂女對上漫威史上最強反派之一實在太棒了！」並直呼他從小就很喜愛征服者康這個角色，能夠打造他在漫威電影宇宙裡的全新風貌，令他美夢成真！飾演征服者康的強納森梅傑斯被問到，最想和哪位漫威超級英雄對打時，他選了神力強大的雷神索爾，展現十足強大的反派氣場。
相較以往《蟻人》系列作品，本集也將呈現蟻人較為「正經」的一面，尤其是面對已經長大成人的女兒凱西，更令他深感時光飛逝、必須更加把握與她相處時間的重要性，有感人親情作為情感核心，本集故事絕對更是令人感同身受！《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》即將搶先全美於農曆新年過後，開春第一檔2月15日全台上映。