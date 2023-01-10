各類業績向上！全家12月營收達78億、全年衝破900億大關

連7年寫新高紀錄！統一超2022全年營收突破2900億

▲統一超商今（10）日發布2022年12月合併營業額259.95億元，較前一年同期增加10.79%，單月營收創歷史新高。（圖／業者提供）
▲統一超商今（10）日發布2022年12月合併營業額259.95億元，較前一年同期增加10.79%，單月營收創歷史新高。（圖／業者提供）

記者鄭妤安／台北報導

統一超商今（10）日發布2022年12月合併營業額259.95億元，較前一年同期增加10.79%，單月營收創歷史新高。回顧2022年，統一超商積極展店，截至去年12月底店數達6631家，前一年同期店數有6379家。統一超商表示，透過線上線下策略整合帶動成長，全年合併營收突破2900億元，連續7年創全年新高紀錄，營運擺脫疫情干擾並持續升溫。

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統一超綜觀12月，台灣7-ELEVEN穩定展店、深耕OPEN POINT會員生態圈，綿密的門市據點串聯4大智能服務，包括迷你商店「智FUN機」、外送平台「OPEN NOW」、網購平台「i預購」、社群團購「i划算」，朝向24小時全通路經營發展，並積極掌握雙12購物節、足球盛事、冬至、聖誕節、跨年等節慶節令商機，推出多元行銷活動與開發應景商品，促進整體營運穩健向上。

統一超商指出，台灣7-ELEVEN深耕跨品牌、跨通路的OPEN POINT會員生態圈，服務會員數超過1550萬，因應年底點數兌換潮，透過OPEN POINT點數可線上線下近20大通路當現金花、門市折抵部分民生代收帳單等多元用途，帶動點數兌換量較去年成長超過1成。

此外，更整合行動隨時取、i預購祭出雙12購物節、聖誕節、跨年慶等多元行銷活動，帶動會員消費金額較去年成長2成、貢獻佔比達6成，顯見OPEN POINT會員黏著度持續攀升。

台灣7-ELEVEN延續社會廚房理念，以「支持在地農業發展」、「滿足體感食飲需求」、「星級美味聯名」3大策略經營，看準農曆春節採辦年貨需求，攜手農糧署開發多款當季產銷履歷水果禮盒，並發揮通路影響力、虛實整合門市與「i划算」推廣在地農產品。

同時，掌握冬季暖食需求，以「星級饗宴」等自有品牌推出新品，強化個人化即食、家庭料理結構，並聯名星宇航空、三元花園韓式料理等米其林推薦餐廳，以及人氣品牌推出日韓道地美味餐點，烘焙類別更研發便利食用的個人化丹麥土司、兩入餐包新結構，帶動12月鮮食相關類別業績成長2成。

統一超商提到，台灣7-ELEVEN持續深耕咖啡文化市場，以「品牌聯名」、「產品優化」、「數位體驗」3大策略持續創造話題、帶動各類別業績成長超過1成。

此外，台灣7-ELEVEN超前部署金兔年除舊布新、圍爐、送禮商機，藉由預購平台及實體門市線上線下整合，推薦「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」四大春節結構，一次集結13家星級飯店加上米其林美食推出上百款選擇，還推出掃除用品優惠專區，方便民眾提前就近辦年貨，打造最大春節選物平台，帶動預購、i預購業績成長近1成。

因應時序入冬冷氣團來襲，台灣7-ELEVEN備足暖暖包、發熱衣、泡麵、熱罐並推出指定優惠，帶動相關類別業績成長1至3成。另外，瞄準聖誕節、跨年等節慶節令商機，滿足消費者就近買、安心吃，帶動零食相關類別成長2成。

統一超商展望2023年1月，7-ELEVEN積極掌握春節商機，並以五大動畫肖像及兩大精品推出超過30款限量開運金喜福袋，同時積極響應經濟部推動的平價專區政策推出特惠專區，更藉由數位智能服務，像是近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，24小時無時空限制滿足各式需求，架構超越消費者期待的生活型服務平台。

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