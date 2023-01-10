連7年寫新高紀錄！統一超2022全年營收突破2900億

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統一超商指出，台灣7-ELEVEN深耕跨品牌、跨通路的OPEN POINT會員生態圈，服務會員數超過1550萬，因應年底點數兌換潮，透過OPEN POINT點數可線上線下近20大通路當現金花、門市折抵部分民生代收帳單等多元用途，帶動點數兌換量較去年成長超過1成。
此外，更整合行動隨時取、i預購祭出雙12購物節、聖誕節、跨年慶等多元行銷活動，帶動會員消費金額較去年成長2成、貢獻佔比達6成，顯見OPEN POINT會員黏著度持續攀升。
台灣7-ELEVEN延續社會廚房理念，以「支持在地農業發展」、「滿足體感食飲需求」、「星級美味聯名」3大策略經營，看準農曆春節採辦年貨需求，攜手農糧署開發多款當季產銷履歷水果禮盒，並發揮通路影響力、虛實整合門市與「i划算」推廣在地農產品。
同時，掌握冬季暖食需求，以「星級饗宴」等自有品牌推出新品，強化個人化即食、家庭料理結構，並聯名星宇航空、三元花園韓式料理等米其林推薦餐廳，以及人氣品牌推出日韓道地美味餐點，烘焙類別更研發便利食用的個人化丹麥土司、兩入餐包新結構，帶動12月鮮食相關類別業績成長2成。
統一超商提到，台灣7-ELEVEN持續深耕咖啡文化市場，以「品牌聯名」、「產品優化」、「數位體驗」3大策略持續創造話題、帶動各類別業績成長超過1成。
此外，台灣7-ELEVEN超前部署金兔年除舊布新、圍爐、送禮商機，藉由預購平台及實體門市線上線下整合，推薦「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」四大春節結構，一次集結13家星級飯店加上米其林美食推出上百款選擇，還推出掃除用品優惠專區，方便民眾提前就近辦年貨，打造最大春節選物平台，帶動預購、i預購業績成長近1成。
因應時序入冬冷氣團來襲，台灣7-ELEVEN備足暖暖包、發熱衣、泡麵、熱罐並推出指定優惠，帶動相關類別業績成長1至3成。另外，瞄準聖誕節、跨年等節慶節令商機，滿足消費者就近買、安心吃，帶動零食相關類別成長2成。
統一超商展望2023年1月，7-ELEVEN積極掌握春節商機，並以五大動畫肖像及兩大精品推出超過30款限量開運金喜福袋，同時積極響應經濟部推動的平價專區政策推出特惠專區，更藉由數位智能服務，像是近期攜手foodomo搶「外送包裹併買商機」推包裹店轉宅服務，24小時無時空限制滿足各式需求，架構超越消費者期待的生活型服務平台。