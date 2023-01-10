狂攻林智堅惹議！新竹綠營籲開除王世堅 民進黨回應了
民進黨台北市議員王世堅昨日針對新竹棒球場工程爭議，聲稱前新竹巿長林智堅是「草包幹壞事」，引發譁然。民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥、楊玲宜今（10）日舉行記者會，痛斥王世堅說法猶如民眾黨側翼，且跟民眾黨新竹市長高虹安一搭一唱，呼籲民進黨中央祭出黨紀處分、開除王世堅黨籍。對此，民進黨代理秘書長林鶴明晚間回應，此次敗選全黨都應檢討，民進黨從政同志更應基於事實和證據來評論，公共建設的問題可以依法咎責，監督改善。
記者黃宣尹／台北報導
王世堅近來針對持續針對新竹棒球場等議題攻擊林智堅，引發譁然；民進黨新竹市議員陳建名、劉康彥、楊玲宜今日舉行記者會，呼籲黨中央開除王世堅黨籍。另外，陳建名傍晚進一步透過臉書表示，王世堅評論卻不查證，從來不曾試圖了解8年來新竹市的轉變，是因為哪些人付出了多少努力，更進一步未經查證引用網軍頭帶風向的錯誤資訊，甘做側翼。
陳建名說，新竹市民高度認同新竹市8年來的改變，爭取投入建設的中央補助經費，反而成為選舉期間對手陣營栽贓抹黑的藉口。8年來若高虹安和王世堅所影射的任何貪瀆弊案曾經發生過，司法可能放過？反觀王世堅對高虹安涉貪一案，卻已「合法但不正當」等字眼輕輕帶過，自己當法官，這就叫做「扣帽子」、「帶風向」，讓媒體網路未審先判，在大眾心中留下負面印象。
陳建名表示，身為新竹市黨部主委，籲請中央黨部正視黨員為了蹭聲量，在臉書、媒體上攻擊自家同志的荒謬行徑。王世堅的發言是自己毫無根據的情緒謾罵，讓新竹市的民進黨支持者士氣低落，親者痛仇者快，就算被開除黨籍也不為過。
林鶴明晚間對此事做出回應，他說，民進黨是一個民主多元的政黨，此次九合一敗選後，本黨全體上下從主席到黨工與每一位從政同志，都應反躬自省，虛心檢討。民進黨必須深刻面對缺點並改變，才對得起人民的支持。
林鶴明強調，對於各界的批評和指教，民進黨從政同志更應基於事實和證據來評論，公共建設的問題可以依法咎責，監督改善。支持者也期待在此困難的時刻，民進黨更應團結，重建人民對本黨的信任。
林鶴明表示，民進黨對於黨員同志的權利義務都有相關的運作規範跟機制，且行之有年，不管是誰，都要尊重機制。